HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Taeil NCT Terlibat Pelecehan Seksual, SM Entertainment: Ini Permasalahan Serius 

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |19:14 WIB
Taeil NCT Terlibat Pelecehan Seksual, SM Entertainment: Ini Permasalahan Serius 
Taeil NCT Terlibat Pelecehan Seksual, SM Entertainment: Ini Permasalahan Serius (Foto: Dispatch)
SEOUL - SM Entertainment mengumumkan bahwa Taeil telah dikeluarkan dari NCT karena terlihat dalam kasus pelecehan seksual. Pengumuman ini disampaikan pada Rabu, (28/8/2024) melalui akun media sosial resminya @smentertainment. 

Dalam pernyataan itu, pihak agenda mengonfirmasi bahwa bintang Kpop itu terlibat dalam kasus pelecehan seksual.

“Ini SM Entertainment. Kami baru-baru ini mengkonfirmasi bahwa Taeil telah terlibat dalam kasus pidana terkait kejahatan seksual,” tulis SM Entertainment.

Taeil NCT Terlibat Pelecehan Seksual, SM Entertainment: Ini Permasalahan Serius
Taeil NCT Terlibat Pelecehan Seksual, SM Entertainment: Ini Permasalahan Serius

SM Entertainment menjelaskan bahwa setelah mempertimbangkan dengan matang, mereka memutuskan bahwa Taeil tidak dapat melanjutkan aktivitasnya bersama NCT. 

“Masalah ini sangat serius, dan kami telah memutuskan bahwa Taeil tidak dapat lagi melanjutkan aktivitasnya,” tulis SM Entertainment.

