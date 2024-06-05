Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bantah Johnny dan Haechan NCT Terlibat Pesta Seks, SM Entertainment Siap Tempuh Jalur Hukum

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Rabu, 05 Juni 2024 |12:06 WIB
Bantah Johnny dan Haechan NCT Terlibat Pesta Seks, SM Entertainment Siap Tempuh Jalur Hukum
SM Entertainment bantah Johnny dan Haechan NCT terlibat pesta seks. (Foto: Dispatch)
SEOUL - SM Entertainment akhirnya merilis keterangan resmi terkait dugaan skandal seks dua personel NCT, Johnny dan Haechan. Lewat keterangan resminya, agensi tersebut membantah tuduhan tersebut.

“Ada rumor yang mengatakan, dua artis kami terlibat dalam prostitusi, narkoba, dan berbagai konten menyudutkan lainnya yang diunggah dan diserbarluaskan secara online.” kata agensi tersebut dikutip dari Koreaboo, pada Rabu (5/6/2024).

SM Entertainment menambahkan, “ Setelah melakukan verifikasi data, kami bisa mengatakan bahwa tuduhan itu sama sekali tidak benar. Semua rumor itu merupakan tuduhan serius yang merusak imej artis kami.”

Tidak hanya menyasar dua personel NCT tersebut, SM Entertainment menyebut, rumor dan fitnah tersebut turut menyeret nama Heechul Super Junior. Setelah mengumpulkan cukup banyak bukti, agensi itu memastikan akan mengambil langkah hukum.

“Kami akan memastikan orang-orang yang mengunggah fitnah dan hoax itu akan dihukum berat tanpa ada peluang damai, tanpa memandang kewarganegaraan mereka,” ujar agensi tersebut.

SM Entertainment bantah Johnny dan Haechan NCT terlibat pesta seks. (Foto: SM Entertainment)

Pada 3 Juni 2024, akun X @kira_ceo_main menyebut, Johnny dan Haechan NCT pesta seks dengan tiga perempuan di sebuah hotel di Jepang. Bersama unggahannya, akun tersebut membagikan foto kunci kamar hotel dan dua personel NCT itu.

Setelah unggahan itu viral, akun X tersebut menghapus unggahannya. Namun postingan itu melebar pada tudingan keterlibatan Heechul dalam dugaan pesta seks tersebut. Namun personel Super Junior itu langsung membantah dugaan tersebut.*

(SIS)

