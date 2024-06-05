Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kolaborasi dengan NCT Diboikot Fans, Starbucks Buka Suara

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Rabu, 05 Juni 2024 |13:13 WIB
Kolaborasi dengan NCT Diboikot Fans, Starbucks Buka Suara
Kolaborasi dengan NCT diboikot fans, Starbucks buka suara. (Foto: Instagram/@nct)
A
A
A

SEOUL - Starbucks Korea akhirnya menanggapi boikot yang diserukan penggemar K-Pop atas kolaborasi NCT dengan perusahaan tersebut. Boikot dilakukan karena waralaba kedai kopi tersebut diduga mendanai genosida Israel terhadap Palestina.

Starbucks menegaskan, brand tersebut tidak masuk dalam daftar ‘brand yang diboikot’ versi BDS Movement. Perusahaan tersebut sekaligus mengklarifikasi kabar yang menyatakan mereka mendanai operasi militer negara tertentu.

“Kami adalah perusahaan global yang menyediakan tempat di seluruh penjuru dunia di mana setiap orang merasa diterima,” ujar perusahaan tersebut dalam keterangan resminya dikutip dari Koreaboo, pada Selasa (5/6/2024).

Starbucks menegaskan, pihaknya tidak menerima segala bentuk kebencian dan menolak kekerasan terhadap orang-orang tak bersalah. “Menjawab isu di media sosial, kami tegaskan, Starbucks tidak pernah berkontribusi atas operasi militer negara manapun.”

Kolaborasi dengan NCT diboikot fans, Starbucks buka suara. (Foto: Instagram/@nct)

Dalam situs resminya, Starbucks mengungkapkan, pihaknya terlibat aktif memberikan bantuan kemanusiaan untuk Gaza lewat kolaborasi dengan chain lokal, seperti Starbucks Indonesia dan Alshaya Starbucks.

Namun ‘pembelaan diri’ Starbucks tersebut tampaknya tidak akan membuat masyarakat global, termasuk penggemar K-Pop, berhenti memboikot produk mereka. Hal ini dipicu sejumlah permasalahan yang belum terselesaikan seperti diungkapkan Serikat Pekerja Starbucks.

Pada 7 Oktober 2023, Serikat Pekerja Starbucks mengunggah foto bulldozer yang menerobos pagar pembatas jalur Gaza di platform X. Bersama foto itu, mereka menuliskan cuitan berbunyi, “Solidaritas terhadap Palestina!”

Karena dibuat tanpa seizin ketua Serikat Pekerja Starbucks, cuitan itu akhirnya dihapus dan diganti dengan keterangan resmi lembaga tersebut terkait solidaritas terhadap Palestina.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/33/3189626/lee_soodam-zyX9_large.jpg
Susul Dita Karang cs, Soodam Resmi Hengkang dari SECRET NUMBER
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/33/3189371/winter_aespa-QsUO_large.jpg
Fans Desak Winter Keluar dari Aespa, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/205/3173705/top_bigbang-RxUs_large.jpg
T.O.P Bakal Rilis Album Solo Akhir Tahun 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/206/3158190/choi_woo_shik_digaet_bintangi_drama_adaptasi_webtoon_whale_star_the_gyeongseong_mermaid-Gayd_large.jpg
Choi Woo Shik Digaet Bintangi Drama Adaptasi Webtoon Whale Star: The Gyeongseong Mermaid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/205/3158169/g_dragon-wyYi_large.jpg
Perkiraan Setlist Konser G Dragon di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/206/3156761/blue_dragon_series_awards_2025-qQAI_large.jpeg
Daftar Lengkap Pemenang Blue Dragon Series Awards 2025, When Life Gives You Tangerines Berjaya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement