HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Hendery WayV dan Lucas Terciduk Kencan dengan 2 Perempuan, Fans Murka

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |00:15 WIB
Hendery WayV dan Lucas Terciduk Kencan dengan 2 Perempuan, Fans Murka
Hendery WayV dan Lucas Terciduk Kencan dengan 2 Perempuan, Fans Murka. (Foto: SM Entertainment)
A
A
A

SEOUL - Hendery WayV terciduk tengah berkencan dengan beberapa perempuan di sebuah arena bowling. Tak sendiri, dia terekam kamera berada di tempat itu bersama Lucas, mantan rekannya di WayV.

Warganet yang mengunggah foto mereka menjelaskan, dirinya lebih dahulu melihat personel NCT tersebut di arena bowling. Dia tampak menyamarkan penampilannya dengan memakai topi merah.

“Aku melihat Hendery di sana bersama dua perempuan dan seorang pria. Kemudian aku menyadari bahwa pria itu adalah Lucas,” ujar netizen tersebut seperti dikutip dari Koreaboo, pada Rabu (18/9/2024).

Foto-foto Hendery WayV dan Lucas di arena bowling bersama dua perempuan itu kemudian diunggah ulang oleh akun @SUPADUPAMY di platform X dan viral hingga ditonton lebih dari 510.000 kali.

Akun tersebut menyebut, dua perempuan bersama Hendery dan Lucas terlihat sangat cantik. Demi menjaga privasi mereka, akun @SUPADUPAMY pun menutupi wajah mereka dengan emoji hati.

Hingga berita ini diturunkan, SM Entertainment sebagai agensi yang menaungi Hendery belum buka suara. Namun foto tersebut sukses membuat fans kembali mengkritik Lucas.

Hendery WayV
Hendery WayV dan Lucas Terciduk Kencan dengan 2 Perempuan, Fans Murka. (Foto: X/@SUPADUPAMY)

Beberapa fans menilai, Lucas tak berubah meski sempat tersandung skandal asmara di masa lalu. “Dia memang penggila perempuan. Lucas, sadar dong,” ungkap akun @easyname******. 

Kritik keras lainnya datang dari akun @myong******. “Kalian punya otak enggak sih? Dua personel NCT sudah keluar karena kasus terkait perempuan. Kalian masih belum tobat juga?” katanya.

 

Halaman:
1 2
