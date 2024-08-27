Annisa Pohan Minta Cut Intan Nabila Tak Rujuk usai di KDRT Suami

JAKARTA - Kasus KDRT yang menimpa selebgram asal Bogor, Cut Intan Nabila, mendapat perhatian dari sejumlah publik figur. Salah satunya, Annisa Pohan.

Bagaimana tidak, pasalnya Intan baru-baru ini kembali mengunggah video kekerasan yang dilakukan suaminya, Armor Toreador dan membuat warganet khawatir. Tak hanya khawatir soal kondisi psikologisnya, netizen pun takut jika Intan akan iba dan bisa kembali ke pelukan sang suami yang sudah memukulinya.



Kekhawatiran itu bergema usai Intan Nabila mengucapkan hari jadi pernikahan mereka yang terakhir beberapa waktu lalu. Banyak netizen meminta Intan tetap melakukan proses hukum dan tak kembali pada sang suami.



Salah satunya yang tegas meminta Intan Nabila tak kembali ke pelukan Armor ialah Annisa Pohan. Istri Menteri ATR, Agus Yudhoyono ini meminta agar Intan tak tergoda untuk kembali pada Armor setelah apa yang ia rasakan.

Annisa Pohan Minta Cut Intan Nabila Tak Rujuk usai di KDRT Suami (Foto: Instagram @cut.intannabila)



“Adinda sayang @cut.intannabila, mohon apapun yang terjadi jangan pernah rujuk, di dalam islam wajib hukumnya untuk bercerai jika suami berbuat dzolim apalagi KDRT dan maksiat,” tulis Annisa di unggahan terakhir @cut.intannabila.



Annisa mengatakan Intan Nabila perlu teguh memertahankan pendiriannya untuk melakukan proses hukum dan tak kembali ke Armor.



Tindakan Cut Intan Nabila ini bisa menjadi acuan untuk para wanita yang juga terbelenggu pada hubungan yang didominasi kekerasan.



“Tinggalkan dan berikan contoh kepada perempuan lain yang dalam kungkungan rumah tangga yang penuh dengan kekerasan agar mereka berani bicara dan keluar dari rumah tangga yang seperti neraka itu,” tambah Annisa.