Ayah Armor Toreador Intens Berkomunikasi dengan Keluarga Cut Intan Nabila, Bakal Damai?

JAKARTA - Kasus dugaan KDRT yang dialami Cut Intan Nabila, hingga kini masih bergulir. Bahkan muncul kabar bahwa saat ini ayah dari Cut Intan dan ayah Armor Toreador cukup intens berkomunikasi.

Diketahui, kasus KDRT yang dilakukan Armor Toreador terhadap istrinya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bogor.

"Kalau keluarga itu ya, keluarga itu khususnya papinya Armor dan ayahnya Intan, itu intens komunikasi, itu betul-betul intens," ujar Irawansyah, kuasa hukum Armor Toreador di Polres Bogor, Jawa Barat, baru-baru ini.

Ayah Armor Toreador Intens Berkomunikasi dengan Keluarga Cut Intan Nabila, Bakal Damai? (Foto: Instagram/armortoreador)



Tak hanya dengan ayah Intan, ayah Armor juga disebut menjalin komunikasi dengan nenek dari Intan yang berada di Aceh.



"Bahkan pas kejadian itu, selain komunikasi sama ayahnya Intan, papi Armor juga komunikasi sama neneknya Intan di Aceh," tambah Irawansyah.



Irwansyah menyebut komunikasi antara ayah Cut Intan dan ayah Armor itu dipastikan membahas perdamaian. Pasalnya kedua keluarga ini mengupayakan agar masalah hukum tersebut bisa diselesaikan secara kekeluargaan.



"Ya, namanya keluarga, keluarga pastilah menginginkan itu. Pastilah menginginkan adanya perdamaian. Ya siapa yang nggak mau lihat keluarga, anak, atau cucu ataupun saudaranya yang rukun," ungkap Irawansyah.