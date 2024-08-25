Ria Andrews Bagikan Momen 9 Bulan Kehamilan Sebelum Lahirkan Anak Stefan William

JAKARTA - Ria Andrews membagikan momen 9 bulan kehamilannya, sebelum melahirkan buah cintanya bersama Stefan William pada 11 September 2023. Diketahui, Stefan melalui akun Instagramnya baru-baru ini mengabarkan bahwa dirinya sudah memiliki anak laki-laki dari hubungannya dengan Ria Andrews.

Diketahui, Stefan memberi nama Noah Cure Andrews Umboh untuk buah hatinya bersama Ria. Bahkan dalam foto tersebut, Stefan tampak mencium kening Ria sementara wanita berdarah Inggris itu terlihat mengecup kening putra mereka yang berada di gendongan Stefan.



"Noah Cure Andrews Umboh, 11.09.2023. Bayi laki-laki kami yang tampan," tulis Stefan William dikutip dari unggahan @stefannwilliam, Minggu (25/8/2024).

Tak kalah bahagia, Ria juga sempat membagikan beberapa momen saat dirinya tengah mengandung sang buah hati selama sembilan bulan. Melalui akun Instagram Storynya, Ria Andrews membagikan foto hasil USG kehamilan hingga baby bumpnya.

Ria Andrews Bagikan Momen 9 Bulan Kehamilan Sebelum Lahirkan Anak Stefan William (Foto: Instagram/ria.travelwithmeri)

"Noah memiliki mata biru seperti ibuku dan keluarga," tulis Ria dalam unggahan fotonya bersama Noah yang duduk di atas baby chair.

Bagi Stefan, kehadiran Noah begitu berarti baginya dan membawa kebahagiaan. Sehingga, dia ingin menikmati waktu bersama putranya dan Ria selama satu tahun sejak kelahirannya sebelum membagikannya ke publik.

Jelang perayaan ulang tahun putranya di bulan depan, baru lah Stefan berbagi cerita tentang kehadiran sang putra di hidupnya.



"Bayi laki-laki kami telah membawa begitu banyak kebahagiaan untuk kami sejak kedatangannya, di saat-saat yang kami nikmati dan buat istimewa secara pribadi. Kami ingin menjalin ikatan bersama sebagai sebuah keluarga, menciptakan kenangan, dan menikmati kehidupan yang damai selama tahun pertamanya," ujar Stefan William.