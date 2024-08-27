Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

6 Artis Cantik yang Pernah Dekat dengan Stefan William

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |20:45 WIB
6 Artis Cantik yang Pernah Dekat dengan Stefan William
6 Artis Cantik yang Pernah Dekat dengan Stefan William (Foto: Instagram/stefannwilliam)
JAKARTA - Artis cantik yang pernah dekat dengan Stefan William akan diulas dalam artikel ini. Sedikitnya ada enam artis cantik yang sempat dekat bahkan sampai berpacaran dan menikah dengan aktor 31 tahun itu.

Nama Stefan William sendiri mendadak dicari banyak orang lantaran mengaku sudah kembali memiliki anak dari hubungan asmaranya dengan Ria Andrews. Namun, tidak diketahui pasti kapan Stefan dan Ria menikah, mengingat di 2023 keduanya hanya mengunggah foto cincin yang diduga merupakan tanda jika mereka sudah bertunangan.

Sebelum menjalin kasih dengan Ria Andrews, Stefan pun sempat dekat dan jatuh hati dengan beberapa artis cantik tanah air.

Artis cantik yang pernah dekat dengan Stefan William.

1. Ariel Tatum

Ariel Tatum

Stefan William ketahuan berpacaran dengan Ariel Tatum saat memberikan kejutan ulang tahun untuk sang kekasih. Kala itu, Ariel yang merayakan ulang tahunnya yang ke-14, mendapat kecupan di kening dari Stefan William.

Sayangnya, hubungan asmara mereka tidak bertahan lama.

2. Yuki Kato

Yuki Kato (IG)

Sempat main bareng di sinetron 'Arti Sahabat' pada 2020, membuat Yuki Kato dijodoh-jodohkan dengan Stefan William. Namun hubungan keduanya murni hanya sebatas rekan kerja saja.

3. Nasya Marcella

Nasya Marcella

Artis Nasya Marcella sempat digosipkan dekat dengan Stefan William. Kedekatan keduanya muncul saat mereka main bareng di sebuah judul sinetron, yakni 'Akibat Pernikahan Dini'.

Sayangnya, kedekatan keduanya hanya sebatas profesionalitas kerja. Keduanya diketahui hanya dekat dan bersahabat, bukan berpacaran.

 

