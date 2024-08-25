Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Stefan William Ternyata Punya Anak Laki-Laki dari Hubungannya dengan Ria Andrews

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |16:30 WIB
Stefan William Ternyata Punya Anak Laki-Laki dari Hubungannya dengan Ria Andrews
Stefan William Ternyata Punya Anak Laki-Laki dari Hubungannya dengan Ria Andrews (Foto: instagram/stefannwilliam)
JAKARTA - Aktor Stefan William memberikan pengumuman mengejutkan soal kehidupannya dengan Ria Andrews. Melalui akun Instagramnya, Stefan mengatakan bahwa dirinya sudah memiliki anak laki-laki dari hubungannya dengan Ria Andrews.

Dalam unggahan terbarunya di Instagram, Stefan pun turut membagikan foto dirinya bersama sang putra yang diberi nama 'Noah Cure Andrews Umboh' dan juga Ria Andrews. Menariknya, bayi berjenis kelamin laki-laki itu rupanya sudah lahir pada 11 November 2023.

"Noah Cure Andrews Umboh, 11.09.2023. Bayi laki-laki kami yang tampan," tulis Stefan Williams pada keterangan foto.

Stefan William
Stefan William Ternyata Punya Anak Laki-Laki dari Hubungannya dengan Ria Andrews (Foto: instagram/stefannwilliam)

Bagi Stefan, kehadiran Noah dalam hidupnya membuat begitu banyak kebahagiaan untuknya. 


"Bayi laki-laki kami telah membawa begitu banyak kebahagiaan untuk kami sejak kedatangannya, di saat-saat yang kami nikmati dan buat istimewa secara pribadi. Kami ingin menjalin ikatan bersama sebagai sebuah keluarga, menciptakan kenangan, dan menikmati kehidupan yang damai selama tahun pertamanya," ujar Stefan William.

"Sekarang kami siap untuk membagikan berita tentang bayi kami kepada publik," lanjutnya.

Lewat unggahannya, Stefan juga turut mengucapkan terima kasih atas segala dukungan yang didapatkan olehnya dari rekan-rekan termasuk keluarga. Bahkan dia pun mengaku tak sabar untuk bisa membagikan momen istimewa bersama keluarga kecilnya di kemudian hari.

 

