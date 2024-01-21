Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Kisah Cinta Segitiga Stefan William dalam Dear Jo The Series Tayang 22 Januari

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Minggu, 21 Januari 2024 |06:05 WIB
Kisah Cinta Segitiga Stefan William dalam <i>Dear Jo The Series</i> Tayang 22 Januari
Series terbaru Stefan William tayang 22 Januari 2024 (Foto: Instagram/dearjoseries)
JAKARTA - Dear Jo The Series yang merupakan sekuel dari film Dear Jo Almost is Never Enough akan tayang di Viu mulai 22 Januari 2024. Series yang dibintangi Stefan William, Fita Anggriani dan Anggika Bolsterli ini merupakan kerja sama antara PT Tripar Multivision Plus Tbk (RAAM) atau MVP bersama dengan layanan OTT asal Hongkong, Viu.

Serial karya Monty Tiwa dan Lakonde ini menceritakan tentang kehidupan seorang perempuan bernama Ella (Anggika Bolsterli), yang merasa hidupnya hancur setelah kasus perselingkuhan suaminya. Setelahnya, Ella pun rela bekerja serabutan demi menyambung hidup.

Di tengah situasi hidup yang sulit, Ella pun bertemu dengan Jo (Stefan William) dan Maura (Fita Anggriani), hingga pada akhirnya ia menandatangani perjanjian surrogacy. Peristiwa tersebut menjadi awal mula cinta segitiga di antara mereka.

"Kami senang bermitra dengan Viu. Dear Jo ini tidak hanya menyajikan kisah yang luar biasa, tetapi juga mengangkat tema-tema yang menyentuh hati pemirsa," ujar Presiden Direktur MVP, Anita Whora.

Dear Jo the series

Series terbaru Stefan William tayang 22 Januari 2024 (Foto: Instagram/dearjoseries)


"Kami yakin ini akan meninggalkan kesan yang melekat pada hati penonton," sambungnya.

Masukmya serial Dear Jo dalam platform streaming Viu, jelas akan membuat audiens MVP semakin luas. Bahkan bersama Viu, MVP siap untuk mengenalkan film-filmnya hingga mancanegara, mengingat Viu telah tersedia di 16 pasar di Asia, Timur Tengah, dan Afrika Selatan, dengan 65,5 juta pengguna aktif bulanan per Juni 2023.

"Harapan kami dengan penayangan serial web series Indonesia di negara-negara lain melalui media streaming OTT ini juga menjadi salah satu gerbang promosi budaya Indonesia yang multikultural akan dikenal dan menyebar ke negara lain secara masif," paparnya.

