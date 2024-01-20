Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Celine Evangelista Sentil Stefan William usai Jadikan Anak Konten Kampanye

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |10:13 WIB
Celine Evangelista Sentil Stefan William usai Jadikan Anak Konten Kampanye
Celine Evangelista sentil Stefan William (Foto: IG Celine)
A
A
A

JAKARTA - Stefan William mendapat sentilan dari mantan istri, Celine Evangelista usai sibuk nyaleg.

Pasalnya, Stefan William diduga jadikan anak-anak mereka sebagai alat untuk kampanyenya. Hal itu terkuak saat Celine Evangelista mengunggah tangkapan layar Stefan yang tengah video call putranya.

"Sabar ya nak tunggu daddy semua ini untuk kalian,” tulis Stefan William yang diunggah ulang oleh Celine Evangelista, Jumat (19/1/2024).

Celine Evangelista Sentil Stefan William usai Jadikan Anak Konten Kampanye

Di momen tersebut, aktor 30 tahun tampak memakai atribut partai yang mengusungnya maju jadi caleg.

Sadar ada yang salah, Celine pun meminta agar sang mantan lebih bijak dalam menggunakan media sosial.

"Berbijaklah dalam melakukan sesuatu. Apalagi di social media. Kita punya hati nurani dan diberikan akal sehat. Sebaiknya digunakan dengan baik dan benar," balas Celine Evangelista.

Di unggahan lainnya, Celine mengungkapkan bahwa Stefan William jarang menghubungi anak-anaknya.

"Cuma sekalinya telepon, itupun dikontenin pakai atribut pula. Kasian banget anak aku jadi alat kampanye," ungkap Celine Evangelista.

Halaman:
1 2
