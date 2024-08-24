Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kondisi Terkini Armor Toreador usai 10 Hari Dipenjara Imbas Kasus KDRT

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |14:45 WIB
Kondisi Terkini Armor Toreador usai 10 Hari Dipenjara Imbas Kasus KDRT
Kondisi Terkini Armor Toreador usai 10 Tahun Dipenjara Imbas Kasus KDRT. (Foto: Okezone/Ravie Wardani)
JAKARTA - Armor Toreador, tersangka KDRT terhadap selebgram Cut Nabila Intan, sudah 10 hari menghuni Rutan Polres Bogor, Jawa Barat. Kondisi terkini pria itu pun diungkap kuasa hukumnya, Irwansyah. 

“Secara fisik, Armor baik-baik saja di dalam sel,” kata Irwansyah kepada awak media di Polres Bogor, Jawa Barat, pada 23 Agustus 2024. 

Meski terlihat baik-baik saja, namun Armor Toreador merasa tertekan. “Dia tertekan karena betul-betul merasa bersalah. Dia sangat menyesali perbuatannya. Itu yang dia sampaikan kepada kami,” tuturnya.

Armor tak pernah menyangka, perbuatannya akan menjadi viral dan membawanya masuk hotel prodeo. Pria tiga anak itu mengaku, siap dengan segala konsekuensi hukum atas perbuatannya. 

Saat ini, Irwansyah mengaku, pihaknya mempersiapkan semua bukti yang bisa membantu meringankan hukuman Armor Toreador di persidangan nanti. Namun terkait bukti apa yang mereka persiapkan, dia masih merahasiakannya.

Kondisi Terkini Armor Toreador setelah 10 hari Menghuni Rutan Polres Bogor. (Foto: Okezone/Ravie Wardani)
Kondisi Terkini Armor Toreador usai 10 hari Dipenjara imbas kasus KDRT. (Foto: Okezone/Ravie Wardani)

“Kami sudah mempersiapkan bukti untuk di pengadilan. Saya bisa bilang, Armor siap menghadapi proses hukumnya,” ungkap Irwansyah.

Armor Toreador diciduk polisi di sebuah hotel di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, pada 13 Agustus 2024. Pada hari yang sama, Cut Intan Nabila merilis video rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi kekerasan Armor pada istrinya tersebut.

 

