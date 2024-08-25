Atta Halilintar Minta Kris Dayanti Semangati Aurel Hermansyah untuk Berkarier di Dunia Musik

JAKARTA - Kris Dayanti mengatakan bahwa menantunya, Atta Halilintar meminta tolong kepadanya untuk menyemangati Aurel Hermansyah agar bisa terus berkarier di dunia musik. Pasalnya, di dalam diri Aurel Hermansyah memang mengalir darah seorang musisi.

Oleh sebab itu, Atta Halilintar meminta agar Kris Dayanti memberikan semangat kepada Aurel agar tidak terlalu nyaman dengan menerima pekerjaan endorse dari berbagai produk.

"Saya pun dimintain tolong sama Atta untuk memberikan semangat kepada Aurel jangan sampai dia ke endolan terima endorse," kata Kris Dayanti saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Atta Halilintar Minta Kris Dayanti Semangati Aurel Hermansyah untuk Berkarier di Dunia Musik (Foto: Instagram/krisdayantilemos)

Sebagai seorang penyanyi, Aurel tentunya bukan hanya merilis sebuah lagu saja melainkan harus tampil secara live dan itu merupakan tantangan yang harus diambil seorang penyanyi.

"Tapi dia lupa sejatinya penyanyi itu kalau nggak dapat tantangan untuk live untuk menyapa dan memberikan tanggung jawab moralnya untuk bertemu para fansnya itu adalah dorongan luar biasa," ungkap Kris Dayanti.

Wanita yang kini maju sebagai calon Wali Kota Batu, Malang Jawa Timur itu membagikan cara untuk tetap eksis di dunia musik di tengah gempuran penyanyi muda.

"Salah satunya kita mau tampil, mau berlatih untuk disiplin membuat lagu agar lagunya ini bisa dinikmati Itu udah tanggung jawab jadi untuk karier yang bisa extend," jelas Kris Dayanti.