Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Penyebar Fitnah Atta Halilintar dan Ria Ricis Nikah Siri Terancam 6 Tahun Penjara dan Denda Rp1 Miliar

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |16:50 WIB
Penyebar Fitnah Atta Halilintar dan Ria Ricis Nikah Siri Terancam 6 Tahun Penjara dan Denda Rp1 Miliar
Penyebar Fitnah Atta Halilintar dan Ria Ricis Nikah Siri Terancam 6 Tahun Penjara dan Denda Rp1 Miliar (foto: Instagram/attahalilintar)
A
A
A

JAKARTA - Penyebar fitnah Atta Halilintar dan Ria Ricis menikah siri telah dilaporkan oleh suami Aurel Hermansyah itu ke pihak kepolisian. Bahkan pelaku penyebaran tersebut terancam hukuman penjara 6 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar.


Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi membenarkan pihaknya telah menerima laporan dari Atta Halilintar. Nurma juga mengatakan bahwa Atta telah memberikan sejumlah bukti untuk keperluan penyidikan.

Atta Halilintar
Penyebar Fitnah Atta Halilintar dan Ria Ricis Nikah Siri Terancam 6 Tahun Penjara dan Denda Rp1 Miliar (foto: Instagram/attahalilintar)


"Jadi Betul semalam sdr MA alias AH telah datang ke polres metro Jakarta Selatan, untuk melaporkan kasus yang menimpa dirinya," kata Nurma Dewi di kantornya belum lama ini.

"Barang bukti sudah diserahkan ke penyidik, dari video TikTok itu yang diserahkan," tambahnya.

Nurma kemudian menjelaskan Pasal yang diterapkan dalam kasus ini. Adapun laporan Atta, kata Nurma, yakni Pasal UU ITE terkait pencemaran nama baik dan fitnah.

"Pasal yang kita terapkan 27 A juncto 45 UU ITE. (Ancaman hukuman) enam tahun penjara dengan denda Rp1 miliar," jelas Nurma Dewi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/33/3066155/atta_halilintar-iXdg_large.jpg
Kreativitas Atta Halilintar Dipertanyakan Usai Dianggap Ikuti IShowSpeed Live Streaming
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/33/3061858/aurel_hermansyah_dan_atta_halilintar-XzGo_large.jpg
Aurel Hermansyah Angkat Bicara Terkait Hoaks Pernikahan Siri Atta Halilintar dan Ria Ricis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/33/3061283/atta_halilintar-rqFY_large.jpg
Atta Halilintar Puji Aksi Marteen Paes di Laga Indonesia vs Australia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/33/3059358/bodyguard_atta_halilintar-2E3p_large.jpg
Bodyguard Atta Halilintar Dilaporkan Usai Tebar Ancaman ke Wartawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/33/3059118/atta_halilintar-0H2N_large.jpg
Terungkap Akun Penyebar Hoax yang Dilaporkan Atta Halilintar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/33/3058993/atta_halilintar-XGVd_large.jpg
Detik-Detik Bodyguard Atta Halilintar Ancam Awak Media di Polres Jakarta Selatan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement