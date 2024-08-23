Advertisement
Krisdayanti Dapat Dukungan Keluarga untuk Maju dalam Pilwalkot Kota Batu

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |20:24 WIB
Krisdayanti Dapat Dukungan Keluarga untuk Maju dalam Pilwalkot Kota Batu
Krisdayanti Dapat Dukungan Keluarga untuk Maju dalam Pilwalkot Kota Batu (Foto: Nurul/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Krisdayanti mengumumkan bahwa dirinya akan tetap mencalonkan diri sebagai Wali Kota Batu dalam Pilkada Serentak 2024. Bahkan dia mengaku telah mendapatkan dukungan dari keluarga atas keputusannya untuk maju sebagai calon Wali Kota Batu.

Sebelum mengambil keputusan besar ini, Krisdayanti meminta waktu kepada anak-anaknya, termasuk Aurel Hermansyah dan Azriel untuk merenungkan serta mempertimbangkan dengan matang terkait pencalonan ini.

"Atas izin Allah SWT dan suami dan keluarga yang sangat mendukung. Mohon doa restu dari masyarakat Indonesia," kata Krisdayanti kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (23/8/2024).

"Aku cuman bilang kasih mimi ruang untuk kontemplasi. Untuk di politik kan emang mau ada tujuan mulia," sambungnya.

Krisdayanti (Foto: Nurul/Okezone)
Krisdayanti Dapat Dukungan Keluarga untuk Maju dalam Pilwalkot Kota Batu (Foto: Nurul/Okezone)

Sementara itu, keputusan KD untuk tetap mencalonkan diri sebagai Wali Kota Batu rupanya sesuai dengan arahan dari Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarno Putri.

"Terkait dengan pencalonan saya Walikota Kota Batu 2024 ini, Insya Allah dengan mengucapkan bismilah atas rekomendasi ibu Megawati Soekarno Putri," jelasnya.

Meski sempat membuat pernyataan akan menarik diri dari pencalonan melalui unggahan Instagramnya, Krisdayanti mengaku tidak ada keraguan dalam memutuskan untuk maju dalam pilwalkot ini. Meski Krisdayanti menyadari betul bahwa dirinya dihadapkan pada tanggung jawab lain sebagai istri dan ibu untuk keluarganya.

"Tidak ada yang berlebihan, katanya ini dinamika perasaan. Tidak ada perasaan bimbang atau ragu, hanya saya dihadapkan dengan posisi perempuan istri ibu yang mengalami satu sisi cukup besar, respon tanggung jawab yang sangat tinggi," ujarnya.

 

