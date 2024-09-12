Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Aurel Hermansyah Angkat Bicara Terkait Hoaks Pernikahan Siri Atta Halilintar dan Ria Ricis

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |08:05 WIB
Aurel Hermansyah Angkat Bicara Terkait Hoaks Pernikahan Siri Atta Halilintar dan Ria Ricis
Aurel Hermansyah Angkat Bicara Terkait Hoaks Pernikahan Siri Atta Halilintar dan Ria Ricis (Foto: Instagram/aurelie.hermansyah)
A
A
A

JAKARTA - Aurel Hermansyah angkat bicara soal kabar hoaks yang menyebut bahwa suaminya, Atta Halilintar menikah siri dengan Ria Ricis. Diketahui, isu ini muncul pertama kali di media sosial bahkan sampai muncul kabar bahwa Atta sudah menggugat cerai Aurel.

Usai kemunculan kabar tersebut, Atta dan Aurel pun telah melaporkan para pemilik akun yang menyebarkan hoaks ke pihak berwajib. Dalam sebuah program televisi, Aurel Hermansyah pun buka suara terkait berita hoaks yang menimpa keluarganya.

Mulanya, Raffi Ahmad menyinggung kebenaran dari berita hoaks yang beredar bahwa Atta dan Ria Ricis pernah menikah siri. Dengan santai, Aurel membantah isu tersebut.

"Menurut Aa (Raffi) gimana? Ya nggak dong," ujar Aurel Hermansyah.

Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah
Aurel Hermansyah Angkat Bicara Terkait Hoaks Pernikahan Siri Atta Halilintar dan Ria Ricis (Foto: Instagram/aurelie.hermansyah)


Menurutnya, sudah bukan hal yang baru ketika seseorang dikaitkan dengan rekannya hingga dibuat narasi negatif yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

"Ya sekarang kan namanya orang, kalau menurut aku ya mungkin orang yang mungkin dulunya pernah berteman dekat terus punya history ya udah mungkin kan itu masa lalu ya," ungkapnya.


Sebab, Aurel sendiri pernah mengalaminya. Ketika Aurel pernah berteman dan menjalin kedekatan dengan seorang pria, kerap kali muncul berbagai rumor tentang dirinya dan pria tersebut.

"Kayak misalnya aku, pernah dekat sama orang lain, bisa saja orang bikin berita, 'ih Aurel dulu pernah begini, begitu'," jelasnya.

Aurel sendiri heran mengapa isu tersebut mendadak muncul. Tak ingin ambil pusing, dia dan Atta hanya menertawakannya ketika melihat munculnya konten yang menuliskan narasi bahwa Atta pernah menikah secara agama dengan Ria Ricis.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/15/33/3063215/aurel_hermansyah-tqF2_large.jpg
Reaksi Atta Halilintar Usai Aurel Hermansyah Berhasil Turunkan Berat Badan 15 Kilogram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/15/298/3063189/aurel_hermansyah-xztn_large.jpg
Aurel Hermansyah Bocorkan Menu Makanan Selama Diet, Sukses Turun 15 Kilogram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/33/3061859/aurel_hermansyah_dan_atta_halilintar-VB82_large.jpg
Laporkan Akun Penyebar Hoaks Nikah Siri, Aurel Hermansyah Sudah Berkomunikasi dengan Ria Ricis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/33/3058520/aurel_hermansyah-KcLT_large.jpg
Rumah Tangganya Difitnah dengan Kabar Miring, Aurel Hermansyah: Sebel Banget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/29/33/3055863/aurel_hermansyah-RGD4_large.jpg
5 Potret Liburan Aurel Hermansyah Bareng Keluarga, Body Rampingnya Jadi Sorotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/33/3053957/krisdayanti_dan_aurel_hermansyah-PSqb_large.jpg
Atta Halilintar Minta Kris Dayanti Semangati Aurel Hermansyah untuk Berkarier di Dunia Musik
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement