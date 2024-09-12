Aurel Hermansyah Angkat Bicara Terkait Hoaks Pernikahan Siri Atta Halilintar dan Ria Ricis

JAKARTA - Aurel Hermansyah angkat bicara soal kabar hoaks yang menyebut bahwa suaminya, Atta Halilintar menikah siri dengan Ria Ricis. Diketahui, isu ini muncul pertama kali di media sosial bahkan sampai muncul kabar bahwa Atta sudah menggugat cerai Aurel.



Usai kemunculan kabar tersebut, Atta dan Aurel pun telah melaporkan para pemilik akun yang menyebarkan hoaks ke pihak berwajib. Dalam sebuah program televisi, Aurel Hermansyah pun buka suara terkait berita hoaks yang menimpa keluarganya.



Mulanya, Raffi Ahmad menyinggung kebenaran dari berita hoaks yang beredar bahwa Atta dan Ria Ricis pernah menikah siri. Dengan santai, Aurel membantah isu tersebut.



"Menurut Aa (Raffi) gimana? Ya nggak dong," ujar Aurel Hermansyah.

Aurel Hermansyah Angkat Bicara Terkait Hoaks Pernikahan Siri Atta Halilintar dan Ria Ricis (Foto: Instagram/aurelie.hermansyah)



Menurutnya, sudah bukan hal yang baru ketika seseorang dikaitkan dengan rekannya hingga dibuat narasi negatif yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.



"Ya sekarang kan namanya orang, kalau menurut aku ya mungkin orang yang mungkin dulunya pernah berteman dekat terus punya history ya udah mungkin kan itu masa lalu ya," ungkapnya.



Sebab, Aurel sendiri pernah mengalaminya. Ketika Aurel pernah berteman dan menjalin kedekatan dengan seorang pria, kerap kali muncul berbagai rumor tentang dirinya dan pria tersebut.



"Kayak misalnya aku, pernah dekat sama orang lain, bisa saja orang bikin berita, 'ih Aurel dulu pernah begini, begitu'," jelasnya.



Aurel sendiri heran mengapa isu tersebut mendadak muncul. Tak ingin ambil pusing, dia dan Atta hanya menertawakannya ketika melihat munculnya konten yang menuliskan narasi bahwa Atta pernah menikah secara agama dengan Ria Ricis.