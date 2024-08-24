Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Armor Toreador Sudah Siapkan Bukti yang Diklaim Bakal Meringankannya di Persidangan

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |07:45 WIB
Armor Toreador Sudah Siapkan Bukti yang Diklaim Bakal Meringankannya di Persidangan
JAKARTA - Armor Toreador mengaku siap menjalani proses hukum atas kasus dugaan KDRT terhadap sang istri, Cut Intan Nabila. Bahkan dia pun mengaku sudah menyiapkan bukti yang diklaim akan meringankan dirinya di persidangan.

"Kita sudah siapkan, kita sudah siapkan. Tapi kita tidak mau buka di media. Kita siapkan, termasuk di pengadilan kita sudah disiapkan. Armor sudah siap untuk ikut proses hukum," ungkap Irwansyah kuasa hukum Armor Toreador, di Polres Bogor, Jawa Barat, baru-baru ini.

Sebagai kuasa hukum, bukti tersebut digadang-gadang bakal meringankan hukuman Armor Toreador.

"Insya Allah, mudah-mudahan (bisa meringankan)," tegas Irawansyah.


Sementara itu, proses restoratif atau restorative justice sama sekali tak bisa dilakukan oleh pihak Armor. Sebab, laporan polisi yang dilayangkan Cut Intan Nabila itu merupakan model A.

"Ketika kita sudah begitu kan keluar pernyataan dari polisi, Polres. Ya, restorative justice itu kan berarti harus sama pelapor. Ternyata pelapor tidak melaporkan. Kita tidak bisa melakukan itu (restorative justice)," kata Irawansyah, 

 

Halaman:
1 2
