Peran Orangtua dalam Mendukung Thea Jadi Content Creator Cilik

JAKARTA - Althaea Calysta alias Thea menunjukkan minat besar dalam bidang edukasi dan literasi digital akibat kerap menonton berita. Dia bahkan menjadikan Frisca Clarissa sebagai jurnalis idolanya.

Ternyata ketertarikan Thea pada dunia edukasi dan literasi digital tak lepas dari pengaruh kedua orangtuanya yang juga content creator, Pak GM dan Bu GM. Dari kedua orangtuanya, Thea belajar menggunakan bahasa yang santun.

Kedua orangtuanya pun cukup menyadari, di usianya yang masih 5 tahun, Thea akan sering meniru perkataan dan perilaku orang-orang di sekitarnya. Interaksi manis Thea dengan kedua orangtuanya tersebut bisa terlihat dari video terbarunya di YouTube.

Peran Orangtua dalam Mendukung Thea Jadi Content Creator Cilik. (Foto: MNC Media)

Dalam video tersebut, Thea terlihat mengunboxing mainan bersama kedua orangtuanya. Dalam video tersebut, Pak GM dan Bu GM juga berbagi tips terkait mencari mainan yang cocok untuk anak-anak usia 5 tahun.

Mereka menilai, setiap orangtua perlu memerhatikan material, fungsi, dan manfaat dalam memilih mainan untuk anak. Karier Thea sebagai content creator di usia yang sangat muda tak hanya menunjukkan bakat dan minatnya.

Bocah perempuan tersebut juga memperlihatkan peran aktif orangtua dalam mengembangkan potensi anak dalam setiap kontennya. Tonton video menarik Thea dan keluarga di channel YouTube @gm.family.*

(SIS)