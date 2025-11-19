Perjalanan Karier Anneth Bikin Bu Tenny Terharu

JAKARTA - Di episode lain Bimbingan Kocak, Bu Tenny kembali ngobrol bareng Anneth dan membahas soal lagu-lagu barunya. Anneth cerita kalau sebentar lagi ia mau rilis lagu baru bertema Natal, tapi nuansanya galau. Lagu itu ditulis sejak Natal tahun lalu.

Pembahasan berlanjut ke perjalanan karier Anneth sejak kecil. Ia bercerita kalau awalnya suka nyanyi karena lingkungan keluarga, tapi justru mulai dari dunia modeling sejak umur 4–5 tahun sebelum akhirnya fokus ke musik. Bu Tenny penasaran apakah Anneth sering merasa galau.

Anneth mengakui bahwa ia sering galau, tetapi cara bangkitnya adalah mengingat support system. Ia menyebut keluarga, mamah, papah, dan adiknya sebagai orang-orang yang paling menguatkannya. Dari situ Bu Tenny bertanya apa pengorbanan terbesar keluarga untuk Anneth.

Anneth menjelaskan bahwa salah satu pengorbanan itu adalah harus LDR dengan papahnya yang dulu masih sering bolak-balik. Bu Tenny kemudian meminta Anneth memberikan pesan untuk orangtuanya. Anneth menyampaikan terima kasih sambil menahan tangis, mengatakan bahwa dunia terasa berat tapi jadi lebih ringan karena mereka.

Di akhir, Bu Tenny menanyakan apakah Anneth pernah menulis lagu untuk orangtuanya. Anneth bilang pernah, walau sebelumnya ia simpan sendiri. Anneth pun menyanyikan sedikit lagu itu di depan Bu Tenny sebelum akhirnya Bu Tenny bercanda mengingatkan, “Tapi ibu ingetin lagi, jangan bolos lagi ya Anneth!!”

Penasaran? tonton selengkapnya di channel @tennytap



(kha)