Content Creator Yongshun Sukses Ubah Tren Viral Jadi Parodi Komedi

JAKARTA - Yongshun merupakan salah satu content creator yang mampu mencuri perhatian warganet melalui kemampuannya mengubah tren viral menjadi parodi menggelitik yang menghibur.

Dalam konten Reel Instagram terbarunya, Yongshun membuat konten parodi tentang fenomena ‘tanya Ka Gem’ yang sedang viral. Dalam video itu, dia memerankan dua karakter sekaligus.

Kalimat ‘tanya Ka Gem’ menjadi sindrom viral di kalangan netizen, di mana setiap kali seseorang mengatakan ‘PAHAM’ orang lain langsung teringat dengan Ka Gem. Konten ini menyoroti bagaimana sindrom tersebut telah menularkan pada banyak orang.

Content Creator Yongshun Sukses Ubah Tren Viral Jadi Parodi Komedi. (Foto: Instagram/@yongshunnn_)

Konten ini terlihat unik karena kemampuan Yongshun melakoni dua karakter berbeda bersamaan. Meskipun hanya dilakukan oleh satu orang, Yongshun mampu memberikan nuansa berbeda pada setiap karakter yang diperankannya.

Ekspresi lucu dan humor yang diselipkannya dalam setiap konten ternyata lebih dari sekadar parodi biasa. Dia mampu menangkap esensi dari sindrom ‘PAHAM’ dan menyajikannya lewat video menghibur dan relate dengan penonton.