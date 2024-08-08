Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Content Creator Yongshun Sukses Ubah Tren Viral Jadi Parodi Komedi

Almas Zhafrina Avrilia , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |16:35 WIB
Content Creator Yongshun Sukses Ubah Tren Viral Jadi Parodi Komedi
YouTuber Yongshun Sukses Ubah Tren Viral Jadi Parodi Komedi. (Foto: Instagram/@yongshunnn_)
A
A
A

JAKARTA - Yongshun merupakan salah satu content creator yang mampu mencuri perhatian warganet melalui kemampuannya mengubah tren viral menjadi parodi menggelitik yang menghibur.

Dalam konten Reel Instagram terbarunya, Yongshun membuat konten parodi tentang fenomena ‘tanya Ka Gem’ yang sedang viral. Dalam video itu, dia memerankan dua karakter sekaligus. 

Kalimat ‘tanya Ka Gem’ menjadi sindrom viral di kalangan netizen, di mana setiap kali seseorang mengatakan ‘PAHAM’ orang lain langsung teringat dengan Ka Gem. Konten ini menyoroti bagaimana sindrom tersebut telah menularkan pada banyak orang.

Content Creator Yongshun Sukses Ubah Tren Viral Jadi Parodi Komedi. (Foto: Instagram/@yongshunnn_)
Content Creator Yongshun Sukses Ubah Tren Viral Jadi Parodi Komedi. (Foto: Instagram/@yongshunnn_)

Konten ini terlihat unik karena kemampuan Yongshun melakoni dua karakter berbeda bersamaan. Meskipun hanya dilakukan oleh satu orang, Yongshun mampu memberikan nuansa berbeda pada setiap karakter yang diperankannya. 

Ekspresi lucu dan humor yang diselipkannya dalam setiap konten ternyata lebih dari sekadar parodi biasa. Dia mampu menangkap esensi dari sindrom ‘PAHAM’ dan menyajikannya lewat video menghibur dan relate dengan penonton. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/33/3136884/metta_karuna-JSFW_large.jpeg
Dari Jepang ke Indonesia, Metta Karuna Jembatani Humor Lintas Budaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/33/3136489/refa_ardhi-URZW_large.jpg
Cara Refa Ardhi Tepis Hate Comment dan Raih Sukses Jadi YouTuber Gaming
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/33/3136382/refa_ardhi-tKcR_large.jpg
Refa Ardhi dan Evolusi Konten Gaming yang Membentuk Kariernya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/33/3134865/mamah_nada-GI2p_large.jpg
Mengenal Biota Laut Pulau Sangkubur sambil Seru-Seruan Bareng Keluarga Mamah Nada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/15/33/3122830/tenny_tap_di_luar_nalar-cVgb_large.jpg
Tenny Tap Hadirkan Kisah Bisikan Teman Imajinasi yang Merenggut Nyawa Banyak Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/10/33/3121041/tenny_tap_di_luar_nalar-mHcd_large.jpg
Tenny Tap Rilis Episode Perdana Di Luar Nalar, Teror Misterius di Rumah Baru
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement