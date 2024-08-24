Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

5 Rekomendasi Film Supranatural Korea Mirip Exhuma

Nevissa Sabrina Karim , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |08:30 WIB
5 Rekomendasi Film Supranatural Korea Mirip <i>Exhuma</i>
Rekomendasi Film Supranatural Mirip Exhuma. (Foto: Showbox)
A
A
A

JAKARTARekomendasi film supranatural Korea mirip Exhuma. Saat dirilis pada Februari 2024, film yang dibintangi Kim Go Eun dan Lee Do Hyun ini terbilang cukup viral, tak hanya di Korea Selatan namun juga di box office internasional.

Film yang berkisah tentang kuburan misterius tersebut menghasilkan pendapatan global sebesar USD97 juta (Rp1,49 triliun). Capaian itu membuat Exhuma menjadi film Korea dengan pendapatan tertinggi sepanjang 2024.

Tak hanya film arahan Jang Jae Hyun tersebut, Korea Selatan juga memiliki beberapa film supranatural seperti Exhuma. Film-film tersebut juga menjanjikan ketegangan serupa yang membuatnya layak masuk dalam daftar tontonan Anda di akhir pekan.

5 Film Supranatural Korea Mirip Exhuma.

1.Metamorphosis

Rekomendasi Film Supranatural Korea Mirip Exhuma. (Foto: Metamorphosis/Ace Maker Movie Works)
Rekomendasi Film Supranatural Korea Mirip Exhuma. (Foto: Metamorphosis/Ace Maker Movie Works)

Film Metamorphosis yang dirilis pada 2019 ini berkisah tentang sebuah keluarga yang diserang kekuatan gaib. Kekuatan ini datang akibat gagalnya Pastor Joong Soo (Bae Sung Woo) dalam menyelamatkan seorang gadis. Akibat peristiwa tersebut, keluarga itu terpaksa pindah rumah. Namun, terror yang menghantui mereka tak berhenti sampai di situ.

2.Warning: Do Not Play

Rekomendasi Film Supranatural Mirip Exhuma. (Foto: Warning: Do Not Play/TCO)
Rekomendasi Film Supranatural Korea Mirip Exhuma. (Foto: Warning: Do Not Play/TCO)

Proyek arahan sutradara Kim Ji Won ini dirilis pada 2019 dan bercerita tentang Park Mi Jung (Seo Yea Ji), seorang sutradara muda yang kehabisan ide dalam membuat film. Ia pun terinspirasi membuat film horor berdasarkan kisah urban legend Korea. Tak disangka, kisah tersebut ternyata ciptaan makhluk halus.

3.Urban Myth

Rekomendasi Film Supranatural Korea Mirip Exhuma. (Foto: Urban Myth/Plus M Entertainment)
Rekomendasi Film Supranatural Korea Mirip Exhuma. (Foto: Urban Myth/Plus M Entertainment)

Rekomendasi Film Supranatural Korea Mirip Exhuma selanjutnya adalah Urban Myth. Film arahan Hong Won Gi ini tayang pada 2022 dan mengisahkan tentang mitos turun temurun yang terjadi di Korea. Uniknya, film ini mengangkat cerita dari sepuluh mitos lokal yang berbeda. Urban Myth dibintangi oleh Jae Hyun, Arin Oh My Girl, dan Ju Hak Nyeon.

 

Halaman:
1 2
