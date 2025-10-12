Advertisement
MOVIE

5 Film Zombie Terbaik yang Wajib Ditonton Akhir Pekan Ini, Bikin Deg-degan hingga Haru

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Minggu, 12 Oktober 2025 |11:51 WIB
5 Film Zombie Terbaik yang Wajib Ditonton Akhir Pekan Ini, Bikin Deg-degan hingga Haru
Train to Busan (Foto: Allkpop)
JAKARTA - Film bertema zombie selalu punya daya tarik tersendiri bagi para penikmat hiburan. Tak hanya menawarkan adrenalin lewat adegan kejar-kejaran dan ketegangan tanpa henti, genre ini juga sering menyelipkan pesan mendalam tentang perjuangan hidup, solidaritas, dan sisi gelap manusia.

Dari beberapa film luar negeri dan dalam negeri, ini dia deretan film zombie yang wajib masuk dalam daftar tontonan kamu minggu ini:

Train to Busan (2016)

Film asal Korea Selatan ini menjadi fenomena global berkat kisah emosional di tengah wabah zombie yang menyerang kereta cepat menuju Busan. Selain aksi menegangkan, Train to Busan juga menyoroti nilai kemanusiaan, pengorbanan, dan kasih sayang orang tua di tengah kekacauan.

World War Z (2013)

Dibintangi Brad Pitt, film ini menampilkan skala kehancuran zombie dalam level global. Dengan efek visual megah dan alur cepat, World War Z menghadirkan pengalaman sinematik intens yang membuat penonton tak sempat bernapas lega hingga akhir.

The Last of Us (2023 – Serial)

Diadaptasi dari gim populer, The Last of Us menawarkan pendekatan emosional terhadap kisah pasca-apokaliptik. Hubungan ayah-anak antara Joel dan Ellie menjadi inti cerita, membungkus kisah wabah jamur mematikan dengan pesan kemanusiaan yang mendalam.

Operation Undead (2024)

Halaman: 1 2
1 2
