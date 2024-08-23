Minggu Seru Bersama KIKO di Episode Lost & Found

JAKARTA - Serial animasi KIKO yang tayang di RCTI hadir dengan membawa keseruan untuk dinikmati bersama di rumah. Pekan ini KIKO akan membawa tema “LOST & FOUND" yang layak untuk dinantikan bersama keluarga untuk menemani minggu pagi yang seru.



KIKO sedang asyik menikmati tidur siangnya dengan bantal kesayangan. Namun, KIKO kaget saat berbalik badan dan menyadari bahwa bantal itu telah hilang. Di tempat lain LOLA juga merasa kehilangan setelah membersihkan aksesori di rumahnya.

Ketika Kiko mencari bantal kesayangannya ia bertemu dengan LOLA, POLI, PATINO, PUPUS, dan KARKUS, yang juga kehilangan barang kesayangan mereka, termasuk Joni, boneka yang sangat disukai. KIKO pun berpikir untuk mengajak teman-temannya menjadi detektif demi menemukan barang-barang yang hilang.

Apa yang akan dilakukan KIKO? Apa yang akan terjadi selanjutnya?



Jangan lewatkan keseruan episode KIKO MINGGU SERU! “LOST & FOUND” 25 Agustus 2024, Jam 07.30 WIB di RCTI.

Minggu Seru Bersama KIKO di Episode {Lost & Found} (FOTO: MNC Media)



KIKO juga tayang setiap hari Senin - Jum'at (06.00 & 15.30) Sabtu & Minggu (15.30) WIB di MNCTV.



KIKO produk animasi dari MNC Animation, bisnis unit dari MNC Pictures yang merupakan anak usaha MNC Digital Entertainment, selalu berkomitmen untuk memberikan yang terbaik.



Tanpa terasa, sudah hampir sepuluh tahun KIKO menghiasi layar televisi Indonesia melalui RCTI dan MNCTV. Kehadiran KIKO di acara ini mencerminkan dedikasi MNC Animation kepada masyarakat Indonesia yang terus mendukung KIKO sebagai produk animasi lokal yang membanggakan.