Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Minggu Seru Bersama KIKO di Episode Lost & Found

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |15:45 WIB
Minggu Seru Bersama KIKO di Episode <i>Lost & Found</i>
Minggu Seru Bersama KIKO di Episode {Lost & Found} (FOTO: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Serial animasi KIKO yang tayang di RCTI hadir dengan membawa keseruan untuk dinikmati bersama di rumah. Pekan ini KIKO akan membawa tema “LOST & FOUND" yang layak untuk dinantikan bersama keluarga untuk menemani minggu pagi yang seru.

KIKO sedang asyik menikmati tidur siangnya dengan bantal kesayangan. Namun, KIKO kaget saat berbalik badan dan menyadari bahwa bantal itu telah hilang. Di tempat lain LOLA juga merasa kehilangan setelah membersihkan aksesori di rumahnya.

Ketika Kiko mencari bantal kesayangannya ia bertemu dengan LOLA, POLI, PATINO, PUPUS, dan KARKUS, yang juga kehilangan barang kesayangan mereka, termasuk Joni, boneka yang sangat disukai. KIKO pun berpikir untuk mengajak teman-temannya menjadi detektif demi menemukan barang-barang yang hilang.

Apa yang akan dilakukan KIKO? Apa yang akan terjadi selanjutnya?

Jangan lewatkan keseruan episode KIKO MINGGU SERU! “LOST & FOUND” 25 Agustus 2024, Jam 07.30 WIB di RCTI.

KIKO RCTI
Minggu Seru Bersama KIKO di Episode {Lost & Found} (FOTO: MNC Media)


KIKO juga tayang setiap hari Senin - Jum'at (06.00 & 15.30) Sabtu & Minggu (15.30) WIB di MNCTV.

KIKO produk animasi dari MNC Animation, bisnis unit dari MNC Pictures yang merupakan anak usaha MNC Digital Entertainment, selalu berkomitmen untuk memberikan yang terbaik.

Tanpa terasa, sudah hampir sepuluh tahun KIKO menghiasi layar televisi Indonesia melalui RCTI dan MNCTV. Kehadiran KIKO di acara ini mencerminkan dedikasi MNC Animation kepada masyarakat Indonesia yang terus mendukung KIKO sebagai produk animasi lokal yang membanggakan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/17/598/3050435/kiko-VH9r_large.jpeg
Minggu Seru Kiko Episode Menang Kalah Gak Masalah di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/598/3046831/fombex_2024-n6t0_large.jpg
Kehadiran MNC Animation di Forever Mom & Baby Expo Bikin Suasana Lebih Menarik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/598/3046816/kiko_di_fombex-oZDs_large.jpg
MNC Animation Kenalkan Game Kiko Survivor di Forever Mom & Baby Expo 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/08/54/2879415/minggu-seru-bersama-kiko-di-episode-sporting-souls-xWlwxpMeqr.jpeg
Minggu Seru Bersama KIKO di Episode Sporting Souls
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/22/326/2835110/yuk-isi-liburan-sekolah-di-wahana-adventure-with-kiko-in-the-deep-sea-di-mag-adventure-playground-pertama-di-indonesia-nbKkWEjQ08.jpeg
Yuk Isi Liburan Sekolah di Wahana Adventure with KIKO in The Deep Sea di MAG, Adventure Playground Pertama di Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/14/326/2830663/catat-tanggalnya-dan-dapatkan-hadiah-menarik-dengan-main-game-kiko-run-di-adventure-with-kiko-in-the-deep-sea-ajkOCjUYPH.jpeg
Catat Tanggalnya dan Dapatkan Hadiah Menarik Dengan Main Game Kiko Run di "Adventure with Kiko In The Deep Sea"
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement