HOME CELEBRITY TV SCOOP

Kehadiran MNC Animation di Forever Mom & Baby Expo Bikin Suasana Lebih Menarik

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |20:45 WIB
Kehadiran MNC Animation di Forever Mom & Baby Expo Bikin Suasana Lebih Menarik
Kehadiran MNC Animation di Forever Mom & Baby Expo Bikin Suasana Lebih Menarik (foto: Ayu Utami/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - MNC Animation ikut memeriahkan event Forever Mom & Baby Expo (Fombex) yang digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD pada 7 sampai 11 Agustus 2024.

Pihak penyelenggara Fombex yakni Bintang Novita memuji kehadiran MNC Animation dalam acaranya, di tengah banyaknya brand-brand yang hadir di event tersebut.

Menurut Bintang Novita, hadirnya MNC Animation di Fombex 2024 membuat suasana pameran menjadi lebih menarik.

Kehadiran MNC Animation di Forever Mom & Baby Expo Bikin Suasana Lebih Menarik (foto: Ayu Utami/Okezone)


"Kita juga masih bekerjasama dengan MNC Animation untuk membuat suasana jadi lebih menarik," kata Bintang Novita saat ditemui di ICE BSD, Tangerang Selatan, Jumat (9/8/2024).

Hal itu dikarenakan hadirnya karakter animasi Kiko. Bahkan MNC Animation juga mengadakan meet and greet bersama Kiko di tengah-tengah pameran.

Saat meet and greet, pengunjung bisa menari, berfoto dan bersenang-senang bersama Kiko. Selain itu di booth MNC Animation para pengunjung yang memiliki anak bisa mengajak sang putra putri untuk mewarnai gambar Kiko.

Oleh sebab itu alasan Bintang Novita selalu sudah sering bekerja sama dengan MNC Animation.

"Karena adanya meet & greet dengan Kiko. Sudah sangat sering sekali, kita selalu bekerjasama dengan MNC Animation di setiap event kami," pungkas Bintang Novita.

Bintang Novita berharap di tahun berikutnya, event Forever Mom & Baby Expo ini bisa lebih besar.

 

