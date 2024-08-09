Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

MNC Animation Kenalkan Game Kiko Survivor di Forever Mom & Baby Expo 2024

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |19:35 WIB
MNC Animation Kenalkan Game Kiko Survivor di Forever Mom & Baby Expo 2024
MNC Animation Kenalkan Game Kiko Survivor di Forever Mom & Baby Expo (Foto: Ayu Utami/Okezone)
JAKARTA - MNC Animation hadir dalam event Forever Mom & Baby (Fombex) yang digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD. Acara ini akan digelar selama lima hari, mulai dari 7-11 Agustus 2024.

Dalam event ini, MNC Animation menghadirkan animasi populernya, yaitu Kiko and friend.

Kiko di Fombex (Foto: Ayu Utami/Okezone)
MNC Animation Kenalkan Game Kiko Survivor di Forever Mom & Baby Expo (Foto: Ayu Utami/Okezone)


Kehadiran Kiko di tengah-tengah pengunjung yang notabenenya ibu-ibu yang membawa anak jadi angin segar tersendiri. Sebab di kala sang ibu sibuk berbelanja, anak-anaknya dititipkan di booth MNC Animation untuk melakukan aktivitas mewarnai.

"Bersama MNC Animation dan disponsori oleh ESI Games+yang mendukung game lokal Ikut serta dan memeriahkan acara Fombex 2024," kata Nielsen Tanaya selaku pihak MNC Animation dan Event Management ESI Games+, saat ditemui di ICE BSD, Jumat (9/8/2024).

Di event Fombex, MNC Animation memperkenalkan game Kiko yaitu Kiko Survivor yang telah launching.


"Pada acara Fombex kali ini games+ menghadirkan game terbaru Kiko. Game lokal yang tidak hanya menghibur tapi juga mudah diakses dan dimainkan berbagai usia," ungkap Neilson Tanaya.

Game Kiko Survivor itu sudah bisa di-download di App Store dan Play Store.

Selain itu, MNC Animation juga mengadakan meet and greet bersama Kiko dan Lola. Anak-anak bisa ikut bernyanyi, menari, dan berfoto bersama karakter tersebut.

(van)

