Bima S Episode Fight Or Die and Beginning Of Chaos

JAKARTA - Hari libur kegiatan apa yang paling seru? Tentunya, berkumpul bersama teman dan keluarga sambil menyaksikan serial animasi BIMA S hari Sabtu pukul 06.00 WIB di MNCTV.

Animasi Superhero bergenre action dan adventure ini berceritakan tentang petualangan Satria dan para sahabatnya dalam mengumpulkan kekuatan 7 Matrix.

Animasi Bima S merupakan adaptasi dari live action BIMA Satria Garuda Series, serial yang dikemas dalam format animasi 3D dengan universe dan jalan cerita lebih menarik.

Bima S

BIMA S telah dirilis sejak 2020 dan telah menjadi hiburan favorit selama akhir pekan bersama keluarga dimana pada tanggal 15 Oktober 2022 lalu, BIMA S juga telah menerima penghargaan Anugerah KPI Awards 2022 Kategori Televisi Program Animasi Terbaik. Buat kamu yang sudah penasaran dengan Serial BIMA S ini, simak bocoran episode BIMA S kali ini.

Saatnya mendapatkan Matrix berikutnya! Tapi, bahayanya Matrix itu berada di alam bawah sadar Satria. Tempat itu akan segera hancur, Satria dan Skylar harus mendapatkan Matrix itu atau mereka akan terjebak di sana selamanya.

Tapi tanpa terduga, muncul musuh utama yang menghadang mereka. Bagaimana nasib Satria dan Skylar?

Di sisi lain 7 Matrix kini telah jatuh ke tangan Infernus! Matrix memiliki energi murni yang bisa memberikan kekuatan tanpa batas ke siapapun yang menggunakannya.

Pertarungan hidup dan mati pun tak terelakkan! Untuk pertama kalinya, BIMA dan EAGLE harus bertempur bersama dengan semua kekuatan mereka demi merebut kembali Matrix dari Infernus. Berhasilkah mereka merebutnya?

Jangan lewatkan keseruan kedua episode BIMA S yang akan berlangsung pekan ini, Sabtu 24 Agustus 2024 Jam 06.00 WIB di MNCTV