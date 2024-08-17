Bima S dalam Episode Cristal Resin Hanya di GTV

JAKARTA - Hari libur kegiatan apa yang paling seru? Tentunya, berkumpul bersama teman dan keluarga sambil menyaksikan serial animasi BIMA S hari Minggu pukul 08.00 WIB di GTV.

Animasi Superhero bergenre action dan adventure ini berceritakan tentang petualangan Satria dan para sahabatnya dalam mengumpulkan kekuatan 7 Matrix.

Animasi Bima S merupakan adaptasi dari live action BIMA Satria Garuda Series, serial yang dikemas dalam format animasi 3D dengan universe dan jalan cerita lebih menarik.

BIMA S telah dirilis sejak 2020 dan telah menjadi hiburan favorit selama akhir pekan bersama keluarga dimana pada tanggal 15 Oktober 2022 lalu, BIMA S juga telah menerima penghargaan Anugerah KPI Awards 2022 Kategori Televisi Program Animasi Terbaik. Buat kamu yang sudah penasaran dengan Serial BIMA S ini, simak bocoran episode BIMA S kali ini.

Matrix kembali terdeteksi! Kali ini, Satria dan Ve yang harus melawan 3 Monster sekaligus demi mendapatkan Matrix di dalam Kristal Resin. Pertarungan dan perebutan matrix terjadi sangat sengit. Siapa yang berhasil mendapatkan Matrix tersebut? Jangan lewatkan keseruan episode BIMA S minggu ini. Cristal Resin, Minggu 18 Agustus 2024 Jam 08.00 WIB di GTV

BIMA S merupakan animasi kreasi anak bangsa yang diproduksi oleh MNC Animation. Anak usaha dari MNC Pictures, yang juga merupakan bagian dari PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN).