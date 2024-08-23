Ayu Ting Ting Serukan Peringatan Darurat Garuda Biru di Instagram : Bukan Ikut-Ikutan

JAKARTA - Ayu Ting Ting turut membagikan gambar peringatan darurat garuda berlatar warna biru di akun Instagramnya. Ayu bersama sederet selebriti lainnya berbondong-bondong memposting peringatan darurat tersebut.

Peringatan Darurat ini masih membanjiri setiap lini media sosial sebagai gerakan untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ditengah upaya DPR dan pemerintah menganulir putusan yang berkaitan dengan Pilkada 2024.

Ayu Ting Ting Peringatan Darurat Garuda Biru di Instagram : Bukan Ikut-Ikutan

Setelah melakukan aksi demo di depan Gedung DPR/MPR hingga di beberapa wilayah lainnya di luar Jakarta, masyarakat semakin gencar menggaungkan pesan peringatan darurat dengan lambang garuda berlatar biru di media sosial.

Simbol Garuda yang ada di peringatan darurat dianggap menjadi representasi dari keresahan publik terhadap potensi ancaman demokrasi, keadilan, dan kebebasan di Indonesia.