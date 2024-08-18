Pasang Badan saat Bilqis Dihujat, Ayu Ting Ting: Dimana Hati Nurani Lu Sebagai Manusia?

JAKARTA - Ayu Ting Ting mendadak jadi sorotan usai dirinya membalas komentar-komentar netizen yang menghujat putrinya, Bilqis Khumairah Razak. Diketahui, hujatan tersebut dilayangkan netizen saat Bilqis tampil di televisi dan membawakan lagu Sheesh milik BabyMonster.



Pedangdut 32 tahun itu mengaku bahwa selama ini dirinya memang jarang membalas komentar pedas netizen yang mengarah kepadanya. Tapi karena kali ini ditujukan kepada putrinya, Ayu merasa tak terima.



"Oh iya jarang-jarang kan saya kayak gitu kan, ya karena anak kecil aja gitu maksudnya, kalau saya sih mau dikatain kayak apa juga saya gak ladenin," ujar Ayu Ting Ting dikutip dari kanal YouTube Intens Investigasi, Minggu (18/8/2024).



Sebagai seorang ibu, Ayu Ting Ting tentu ingin menjadi garda terdepan untuk membela putrinya. Terlebih dia merasa banyak netizen yang tak berani memakai identitas asli sehingga menggunakan akun-akun bodong untuk menghujat putrinya.

Ketika membaca satu persatu komentar pedas untuk putrinya, emosi Ayu langsung tersulut. Tapi, balasan komentarnya kebanyakan bernada ledekan dan nyeleneh, tidak terkesan emosional.



"Pas kemarin memang pas saya lagi syuting saya gak ngapa-ngapain, buka handphone terus ngelihat itu komen-komen akun bodong lebih tepatnya ya bocil-bocil yang mungkin kalau saya tangkap nangis jerit kayaknya gitu. Kita ada panasnya kan orang tua manusiawi gitu kan ngebaca komen, sambil saya ledek-ledekin aja gitu," sambungnya.



Menurutnya, tak pantas seorang anak yang masih di bawah umur mendapat hujatan seperti itu.



"Maksudnya gini, anak kecil gitu loh, lo julidin tuh di mana sih hati lu, lu kalau mau ngejulidin ya sesama orang dewasa aja tapi kalau anak kecil kayaknya gimana gitu nurani lu sebagai manusia tuh," sambungnya.



Tapi, Ayu tetap membalas komentar itu dengan santun, tanpa tersulut emosi. Dia malah balas meledek pemilik akun tersebut dengan memuji putrinya.



"Masih mending anak gue umur segitu udah bisa tampil gitu lalu waktu seumuran anak gue paling nangis di pojokan sambil ngedot itu aja sih ngeledek-ngeledekin aja," ungkapnya.



Ayu pun mengungkap bahwa Bilqis mengetahui jika penampilannya saat itu dikomentari oleh netizen. Tapi, Bilqis tak ambil pusing dengan komentar tersebut.