HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bilqis Dihujat saat Nyanyi Lagu Baby Monster, Ayu Ting Ting Ngamuk

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 17 Agustus 2024 |22:02 WIB
JAKARTA - Putri Ayu Ting Ting, Bilqis Khumairah Razak tengah menjadi sorotan netizen usai tampil di ajang Amazing Kids Favorite Award 2024 yang tayang di GTV.

Hal ini bermula dari penampilan duetnya bersama sang ibu membawakan lagu milik Baby Monster berjudul SHEESH. Bilqis yang memang mengidolakan K-Pop itu bernyanyi dengan ceria dan penuh antusias. 

Saking bangganya kepada sang putri yang berani tampil begitu percaya diri di atas panggung, penampilan saat Bilqis menyanyikan lagu tersebut pun diunggah Ayu di akun TikTok miliknya. 

"Sheesh by Bilqis. Bunda bangga sekali nak, terus semangat belajar nak," tulis Ayu Ting Ting dalam keterangan unggahan TikTok @ayutingting, dikutip Sabtu (17/8/2024). 

Unggahan itu juga dipenuhi oleh komentar netizen yang merasa salut dengan keberanian Bilqis. Tapi disisi lain, tak sedikit pula yang melontarkan kritikan pedas hingga menghujat Bilqis. Mereka merasa Bilqis menyanyikan dengan lirik yang kurang tepat apalagi saat nge-rap. 

Sebagai seorang ibu, Ayu Ting Ting tentu ingin menjadi garda terdepan untuk membela putrinya. Dia semakin geram karena merasa banyak netizen yang tak berani memakai identitas asli sehingga menggunakan akun-akun bodong untuk menghujat putrinya.

Ayu Ting Ting tak habis pikir, mengapa anak seusia Bilqis menjadi bulan-bulanan netizen dengan kritik pedasnya. Padahal, tak semudah itu memiliki keberanian untuk tampil di atas panggung bagi anak seusia Bilqis. 

 

