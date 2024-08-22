Polisi Selidiki Akun Media Sosial yang Berkaitan dengan Konten Video Syur Audrey Davis

JAKARTA - Pihak kepolisian saat ini tengah menyelidiki akun media sosial yang berkaitan dengan konten video syur Audrey Davis. Terlebih, putri dari David Bayu itu sempat menerima ancaman dari mantan kekasihnya, AP (27) melalui pesan singkat.

Penyidik sendiri kini tengah melakukan identifikasi profiling maupun tracing terhadap akun media sosial ataupun platform X yang menerima transmisi dari AP terkait dengan konten video syur tersebut.

“Itu terkait dengan distribusi maupun transmisi informasi ataupun dokumen elektronik yang bermuatan asusila,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak.

Dari hasil penyelidikan dan penyitaan barang bukti elektronik termasuk e-mail, ditemukan adanya ancaman dari AP kepada Audrey. Bahkan AP diketahui sempat mengancam Audrey sebanyak lima kali, bahwa dia akan menyebarkan video syur mereka.

"Setidaknya ada 4 sampai 5 kali (ancaman). Dan kemudian diwujudkan dengan tersangka AP menghubungi beberapa pengelola atau pemilik akun X untuk menyebarkan atau mentransmisikan dokumen elektronik yang bermuatan asusila atau bermuatan pornografi dimaksud,” jelas Ade Safri.