Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Audrey Davis Belum Dapat Pendampingan Psikolog Usai Terseret Kasus Video Syur

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |18:35 WIB
Audrey Davis Belum Dapat Pendampingan Psikolog Usai Terseret Kasus Video Syur
Audrey Davis Belum Dapat Pendampingan Psikolog Usai Terseret Kasus Video Syur (Foto: Ravie Wardani/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Audrey Davis masih syok usai kasus video syur yang menyeret namanya. Bahkan, perempuan 24 tahun itu terpaksa menjalani pemeriksaan lanjutan di Polda Metro Jaya hari ini, Selasa (13/8/2024) dalam keadaan kurang fit.

Putri David Bayu itu diketahui hadir di Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama sang ayah dan kuasa hukumnya, Sandy Arifin.

Dalam kesempatan itu, Audrey masih bungkam ketika ditanya awak media. Sementara David Bayu sempat menanggapi penangkapan pria AP yang disinyalir sebagai penyebar pertama video syur mirip putrinya itu.

Audrey Davis Belum Dapat Pendampingan Psikolog Usai Terseret Kasus Video Syur (Foto: Ravie Wardani/Okezone)


"Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian Polda Metro Jaya bekerja sama dengan baik mengusut langsung menangani masalah ini. Direktorat Kriminal Khusus polda Metro Jaya, terimakasih kasih," kata David Bayu kepada wartawan hari ini.

David lalu menjelaskan kondisi terkini Audrey yang sebelumnya sempat syok dan sakit karena adanya kasus ini.


Dikatakan David, Audrey masih dalam kondisi serupa saat menjalankan pemeriksaan lanjutannya hari ini.

"Sebenarnya hari ini dia masih nggak enak badan, masih syok dan belum bisa menerima realita sedikit kayaknya. Jadi saya harus mendampingi selalu. Tapi kan hari ini ada panggilan ya," lanjut mantan vokalis Naif itu.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/08/33/3102524/david_bayu-JU3X_large.jpg
David Bayu Setia Dampingi Audrey Hadapi Kasus Video Syur: Siapa Lagi yang Menjaga Dia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/33/3101967/audrey_davis-rx5R_large.jpg
Audrey Davis Hadiri Sidang Perdana Kasus Video Syur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/33/3058408/audrey_davis-o9np_large.jpg
Keluarga Audrey Davis Beri Kesaksian Terkait Kasus Penyebaran Video Syur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/22/33/3052702/audrey_davis_dan_david_bayu-wfzO_large.jpg
Polisi Selidiki Akun Media Sosial yang Berkaitan dengan Konten Video Syur Audrey Davis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/19/612/3051217/berkaca_dari_kasus_audrey_davis_ini_yang_wajib_dilakukan_orangtua_soal_revenge_porn-rQyv_large.jpg
Berkaca dari kasus Audrey Davis, Ini yang Wajib Dilakukan Orangtua soal Revenge Porn
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/14/612/3049213/belajar_dari_kasus_audrey_davis_ini_hal_hal_yang_harus_diketahui_orangtua_soal_revenge_porn-EBcZ_large.jpg
Belajar dari Kasus Audrey Davis, Ini Hal-hal yang Harus Diketahui Orangtua soal Revenge Porn
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement