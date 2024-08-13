Audrey Davis Belum Dapat Pendampingan Psikolog Usai Terseret Kasus Video Syur

JAKARTA - Audrey Davis masih syok usai kasus video syur yang menyeret namanya. Bahkan, perempuan 24 tahun itu terpaksa menjalani pemeriksaan lanjutan di Polda Metro Jaya hari ini, Selasa (13/8/2024) dalam keadaan kurang fit.



Putri David Bayu itu diketahui hadir di Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama sang ayah dan kuasa hukumnya, Sandy Arifin.



Dalam kesempatan itu, Audrey masih bungkam ketika ditanya awak media. Sementara David Bayu sempat menanggapi penangkapan pria AP yang disinyalir sebagai penyebar pertama video syur mirip putrinya itu.

Audrey Davis Belum Dapat Pendampingan Psikolog Usai Terseret Kasus Video Syur (Foto: Ravie Wardani/Okezone)



"Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian Polda Metro Jaya bekerja sama dengan baik mengusut langsung menangani masalah ini. Direktorat Kriminal Khusus polda Metro Jaya, terimakasih kasih," kata David Bayu kepada wartawan hari ini.



David lalu menjelaskan kondisi terkini Audrey yang sebelumnya sempat syok dan sakit karena adanya kasus ini.



Dikatakan David, Audrey masih dalam kondisi serupa saat menjalankan pemeriksaan lanjutannya hari ini.



"Sebenarnya hari ini dia masih nggak enak badan, masih syok dan belum bisa menerima realita sedikit kayaknya. Jadi saya harus mendampingi selalu. Tapi kan hari ini ada panggilan ya," lanjut mantan vokalis Naif itu.