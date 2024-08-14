Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Video Syur Audrey Davis, Mantan Kekasih Terbukti Tebar Ancaman 

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |20:31 WIB
Video Syur Audrey Davis, Mantan Kekasih Terbukti Tebar Ancaman 
Video Syur Audrey Davis, Mantan Kekasih Terbukti Tebar Ancaman (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA- Polda Metro Jaya menyita ponsel milik Audrey Davis (AD), anak dari musisi Indonesia David Bayu, terkait kasus penyebaran video syur. Penyitaan itu dilakukan karena didalam ponsel tersebut ada bukti ancaman penyebaran yang dilakukan tersangka AP (27), yang tak lain adalah mantan kekasih AD.

"Ada bukti komunikasi antara Saksi AD dan tersangka AP, yang berisi ancaman penyebaran konten video bermuatan asusila oleh tersangka AP yang ditujukan ke saksi AD," kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Rabu (14/8/2024). 

Ade Safri menyebut nantinya penyidik akan mendalami bukti percakapan tersebut untuk pengembangan kasus. Ponsel tersebut disita setelah AD menjalani pemeriksaan lanjutan pada Selasa (13/8) kemarin.

Perekam video syur Audrey Davis
Perekam video syur Audrey Davis

AD diperiksa selama 2,5 jam di ruang Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Total ada tujuh pertanyaan yang diajukan penyidik dalam pemeriksaan yang dilakukan.

"Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik juga melakukan penyitaan terkait 1 unit handphone milik saksi AD yang digunakan untuk berkomunikasi dengan tersangka AP," ujarnya.

Dalam kasus ini, polisi sudah menangkap AP yang merupakan mantan kekasih AD. AP sendiri ditangkap pada Sabtu (10/8) dini hari di rumahnya di wilayah Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur. AP nekat menyebarkan video syur lantaran sakit hati diputuskan AD.

Atas kasus tersebut, dia dijerat dengan Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan/atau Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 29 dan/atau Pasal 7 jo Pasal 33 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Tersangka AP terancam pidana maksimal 15 tahun penjara. 

(aln)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/33/3185114//baim_wong-PKQe_large.JPG
Baim Wong Ungkap Ambisinya Jadi Sutradara: Saya Mau Semuanya Sempurna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/194/3185049//dian_sastro-wuxE_large.jpg
3 Potret Dian Sastrowardoyo saat Main Padel, Outfit Kerah Asimetris Tampak Stunning
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/33/3184832//sarwendah-EMWw_large.jpg
Kena Mental, Sarwendah Konsul ke Psikolog Usai Didatangi Penagih Utang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/33/3184752//sarwendah-TioB_large.jpg
Sarwendah Bantah Persulit Ruben Onsu Bertemu Anak: Tinggal WhatsApp Aku!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/629/3184707//gustiwiw-pIjW_large.jpg
Kisah Bunda Gustiwiw Bangga Anaknya Raih Penghargaan Meski Telah Tiada: Ini yang Dia Inginkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/482/3184589//andrew-Ds82_large.jpg
Meditasi, Cara Marissa Anita Hadapi Perceraian 17 Tahun Pernikahan dengan Andrew Trigg
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement