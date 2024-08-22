Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tak Tinggal Diam Usai Difitnah, Atta Halilintar dan Tim Kumpulkan Akun Penyebar Hoaks

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |07:15 WIB
Tak Tinggal Diam Usai Difitnah, Atta Halilintar dan Tim Kumpulkan Akun Penyebar Hoaks
Tak Tinggal Diam Usai Difitnah, Atta Halilintar dan Tim Kumpulkan Akun Penyebar Hoaks (Foto: instagram/attahalilintar)
JAKARTA - Atta Halilintar akhirnya tak tinggal diam usai difitnah oleh para haters. Terbaru, dia dan tim AHHA memilih untuk mengumpulkan sejumlah video serta akun penyebar hoaks yang belakangan mengusik hidupnya.

Bagaimana tidak, suami Aurel Hermansyah ini sempat dirumorkan digampar oleh bos televisi. Bahkan dia juga disebut telah diboikot dari sejumlah stasiun televisi.

Tak mau tinggal diam, Atta beserta timp pun akhirnya mengambil langkah tegas. Melalui unggahan di Instagram tim @ahha.media, terlihat ada sekitar 10 akun penyebar fitnah yang diekspos oleh mereka.

Tak Tinggal Diam Usai Difitnah, Atta Halilintar dan Tim Kumpulkan Akun Penyebar Hoaks (Foto: instagram/attahalilintar)

Selain fitnah tersebut menyeret nama Atta, nama besar bos televisi seperti Hary Tanoesoedibjo hingga Ardi Bakrie pun turut terseret dalam pemberitaan hoaks tersebut. Nahasnya, Atta juga dirumorkan selingkuh dari Aurel Hermansyah, hingga muncul potongan video sang ibu mertua, Kris Dayanti yang sengaja diedit hingga menimbulkan berita bohong.

"Semakin menjadi dan kelewatan, beredar potongan-potongan video Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah yang diedit menjadi berita fitnah dan hoax di sosial media. #Ahhamedia #AttaHalilintar #AurelHermansyah [sic!]," tulis tim AHHA.

Unggahan tim AHHA tersebut langsung ramai dibanjiri oleh komentar netizen. Menariknya, tak sedikit dari mereka yang mendesak Atta dan tim untuk segera melaporkan akun-akun tersebut ke pihak berwajib.

"Izin berpendapat ya,, kalau ini dibiarkan terus dan tidak ada tindakan hukum yg tegas,pasti akan semakin banyak fitnah2 yg di buat untuk keluarga Ahha," ujar rini***.

 

