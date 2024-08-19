Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Fuji Disebut Kecewa dengan Konten Atta Halilintar yang Ungkit Mendiang Vanessa Angel

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |19:05 WIB
Fuji Disebut Kecewa dengan Konten Atta Halilintar yang Ungkit Mendiang Vanessa Angel
Fuji Disebut Kecewa dengan Konten Atta Halilintar yang Ungkit Mendiang Vanessa Angel (Foto: Instagram/fuji_an)
A
A
A

JAKARTA - Adik ipar almarhum Vanessa Angel, Fuji disebut kecewa atas konten Atta Halilintar yang diduga mengungkit masa lalu mendiang Vanessa Angel. Hal itu diungkapkan oleh Haji Faisal, ayah Fuji.

Bahkan Haji Faisal sendiri sampai menanyakan ke tim Atta Halilintar perihal konten tersebut.

Fuji Disebut Kecewa dengan Konten Atta Halilintar yang Ungkit Mendiang Vanessa Angel (Foto: Instagram/fuji_an)


"Pasti mereka kecewa. siapapun. Makanya saya langsung kirim ke timnya karena saya kecewa," kata Haji Faisal di kawasan Jakarta Barat, baru-baru ini.

Sebab konten tersebut membuka luka lama keluarga yang sudah mengering.

"Gara-gara itu sehingga semua dibuka luka lama. Itu kan sangat menyedihkan buat saya. Orang yang tadinya tidak perlu berkomentar keluar komentarnya yang kadang sudah usang menurut saya. Apa yang dulu sudah saya klarifikasi keluar lagi. Omongan kurang pas keluar lagi," ungkap Haji Faisal.


Terkini Atta Halilintar juga sudah meminta maaf kepada Haji Faisal. Menanggapi itu, Haji Faisal pun sudah memahami maksud unggahan Atta tersebut dan hubungan mereka baik-baik saja.

"Setelah dia klarifikasi seperti itu saya sudah bisa mengerti, sudah bisa memahami. ya sudahlah, namanya di media sosial kadang ada sesuatu yang kurang pas tapi setelah diklarifikasi cukup juga lah," terang Haji Faisal.

(van)

