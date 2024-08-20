Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Diserang Hoax Terkait Pemboikotan dari Televisi, Atta Halilintar: Harus Segera Diproses?

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 20 Agustus 2024 |13:35 WIB
Diserang Hoax Terkait Pemboikotan dari Televisi, Atta Halilintar: Harus Segera Diproses?
Diserang Hoax Terkait Pemboikotan dari Televisi, Atta Halilintar: Harus Segera Diproses? (Foto: Instagram/attahalilintar)
A
A
A

JAKARTA - Atta Halilintar masih terus diserang haters meski telah meminta maaf atas kegaduhan yang belakangan ini terjadi. Terbaru, dirinya mendapat serangan berita bohong alias hoax.

Melalui Instagram Storynya, Atta diketahui sempat mengunggah sebuah tangkapan layar berisi chat dengan Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo.
 

Dalam tangkapan layar itu, Hary Tanoesoedibjo memberikan Atta sebuah link video hoax yang menyatakan bahwa Atta diboikot oleh MNC TV serta ada insiden antara Atta dan Hary Tanoesoedibjo.

Atta Halilintar
Diserang Hoax Terkait Pemboikotan dari Televisi, Atta Halilintar: Harus Segera Diproses? (Foto: Instagram/attahalilintar)


"Dear Atta, ini hoax lagi," tulis Hary Tanoesoedibjo kepada Atta, dikutip dari instagram @attahalilintar, Selasa, (20/8/2024).

Atta langsung mengucapkan terima kasih kepada Hary Tanoe dan mengungkap bahwa belakangan ini semakin banyak fitnah yang dilemparkan kepadanya. Atta pun mulai mempertimbangkan untuk membawa masalah ini ke pihak berwajib.

"Makasih bapak @hary.tanoesoedibjo. Makin banyak fitnah di luar. Apakah harus segera di proses?," tanya Atta Halilintar.


Sebelumnya, muncul pula isu bahwa Atta diboikot oleh Ardi Bakrie yang merupakan pemegang perusahaan media TV One.

Melalui unggahan di instagram story-nya, Atta membagikan percakapan dengan istri Ardi, Nia Ramadhani yang menyampaikan kalau isi video tersebut adalah hoax. Nia dan Ardi merasa perlu meluruskan agar tak terjadi kesalahpahaman

"Kak, titip bilang Atta ya. Ini nggak ada sangkut paut sama Ardi. Jadi nanti nggak enak hubungannya," bunyi pesan yang diduga dari Nia Ramadhani kepada Atta Halilintar.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/02/612/3109860/potret_atta_halilintar_dan_aurel_hadiri_pernikahan_kakak_fuji_sempat_sapa_aishar_khaled-OrpB_large.jpg
5 Potret Atta Halilintar dan Aurel Hadiri Pernikahan Kakak Fuji, Sempat Sapa Aishar Khaled
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/612/3088302/potret_atta_halilintar_kenakan_jersey_milik_ronaldo-VqrH_large.jpg
4 Potret Atta Halilintar Kenakan Jersey Milik Ronaldo, Dibeli dari Korban Tsunami Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/20/612/3023666/atta_dan_aurel-l7iQ_large.jpg
Potret Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah Sukses Cium Hajar Aswad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/29/612/2977001/atta-halilintar-turun-langsung-ke-sekolah-edukasi-masalah-perundungan-q5v6TkvX3j.jpg
Atta Halilintar Turun Langsung ke Sekolah, Edukasi Masalah Perundungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/28/612/2976872/atta-halilintar-takut-sekolahkan-anak-imbas-maraknya-kasus-perundungan-di-dunia-pendidikan-4ELFvEgoPj.jpg
Atta Halilintar Takut Sekolahkan Anak, Imbas Maraknya Kasus Perundungan di Dunia Pendidikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/17/612/2940322/ibu-atta-halilintar-pamer-belanja-buah-rp13-juta-paling-mahal-buah-naga-kuning-KzzSCDpIrC.jpg
Ibu Atta Halilintar Pamer Belanja Buah Rp13 Juta, Paling Mahal Buah Naga Kuning
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement