Diserang Hoax Terkait Pemboikotan dari Televisi, Atta Halilintar: Harus Segera Diproses?

JAKARTA - Atta Halilintar masih terus diserang haters meski telah meminta maaf atas kegaduhan yang belakangan ini terjadi. Terbaru, dirinya mendapat serangan berita bohong alias hoax.

Melalui Instagram Storynya, Atta diketahui sempat mengunggah sebuah tangkapan layar berisi chat dengan Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo.



Dalam tangkapan layar itu, Hary Tanoesoedibjo memberikan Atta sebuah link video hoax yang menyatakan bahwa Atta diboikot oleh MNC TV serta ada insiden antara Atta dan Hary Tanoesoedibjo.

Diserang Hoax Terkait Pemboikotan dari Televisi, Atta Halilintar: Harus Segera Diproses? (Foto: Instagram/attahalilintar)



"Dear Atta, ini hoax lagi," tulis Hary Tanoesoedibjo kepada Atta, dikutip dari instagram @attahalilintar, Selasa, (20/8/2024).



Atta langsung mengucapkan terima kasih kepada Hary Tanoe dan mengungkap bahwa belakangan ini semakin banyak fitnah yang dilemparkan kepadanya. Atta pun mulai mempertimbangkan untuk membawa masalah ini ke pihak berwajib.



"Makasih bapak @hary.tanoesoedibjo. Makin banyak fitnah di luar. Apakah harus segera di proses?," tanya Atta Halilintar.



Sebelumnya, muncul pula isu bahwa Atta diboikot oleh Ardi Bakrie yang merupakan pemegang perusahaan media TV One.



Melalui unggahan di instagram story-nya, Atta membagikan percakapan dengan istri Ardi, Nia Ramadhani yang menyampaikan kalau isi video tersebut adalah hoax. Nia dan Ardi merasa perlu meluruskan agar tak terjadi kesalahpahaman



"Kak, titip bilang Atta ya. Ini nggak ada sangkut paut sama Ardi. Jadi nanti nggak enak hubungannya," bunyi pesan yang diduga dari Nia Ramadhani kepada Atta Halilintar.