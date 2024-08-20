Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Atta Halilintar Diserang Hoax Bertubi-tubi, Segera Lapor Polisi?

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 20 Agustus 2024 |09:46 WIB
Atta Halilintar Diserang Hoax Bertubi-tubi, Segera Lapor Polisi?
Atta Halilintar Diserang Hoax Bertubi-tubi, Segera Lapor Polisi? (Foto: IG Atta)
A
A
A

JAKARTA - Atta Halilintar tengah dilanda masalah. Dirinya diserang bertubi-tubi di media sosial Tiktok. Banyak video bohong, seolah-olah Atta diboikot stasiun televisi karena ulahnya.

Terbaru, Atta mengunggah momen hoax yang diterima. Ia mengunggah sebuah tangkapan layar yang berisi chat dengan Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo. Dalam tangkapan layar itu, Hary Tanoesoedibjo memberikan Atta sebuah link video hoax.

Atta Halilintar Diserang Hoax Bertubi-tubi, Segera Lapor Polisi?
Atta Halilintar Diserang Hoax Bertubi-tubi, Segera Lapor Polisi?

Dalam video hoax tersebut, ada sebuah caption yang bertuliskan "Hary Tanoe Tampar Atta Halilintar Bikin Ulah di Kantor MNCTV,". Video tersebut dipastikan hoax yang dibuat orang tak bertanggung jawab.

"Makasih bapak Hary Tanoesoedibjo. Makin banyak fitnah di luar, apakah harus segera diproses?," tulis Atta.

Tak hanya itu, Atta juga mendapatkan video hoax dengan nada serupa. Kali ini, dari pihak Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie. Dalam video itu, Atta disebut dengan judul "Aksi Boikot Atta Halilintar, Bikin Doi Makin Nyungsep," dengan latar belakang tayangan televisi TV One.

