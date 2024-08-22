Sinopsis Film Countdown, Aplikasi yang Tahu Kematian Seseorang

JAKARTA - Sinopsis film Countdown akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Countdown adalah film horor supranatural Amerika tahun 2019 yang disutradarai dan ditulis oleh Justin Dec.

Film ini dibintangi oleh Elizabeth Lail, Jordan Calloway, Talitha Bateman, Tichina Arnold, P.J. Byrne, Peter Facinelli, Anne Winters, dan Tom Segura. Cerita dalam film ini mengikuti sekelompok orang yang menemukan sebuah aplikasi seluler yang dengan akurat memberitahukan kapan penggunanya akan meninggal.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, 26% dari 73 ulasan kritikus bersifat positif, dengan peringkat rata-rata 4,3/10.

Sinopsis Film Countdown

Di sebuah pesta, seorang remaja bernama Courtney dipengaruhi oleh teman-temannya untuk mengunduh Countdown, sebuah aplikasi yang tampaknya memprediksi berapa lama pengguna akan hidup. Courtney terkejut ketika aplikasi itu menunjukkan bahwa ia hanya memiliki waktu tiga jam lagi untuk hidup.

Setelah menghindari naik mobil dengan pacarnya, Evan, yang sedang mabuk, Courtney menerima pemberitahuan bahwa dia telah melanggar "perjanjian pengguna." Saat pulang ke rumah, dia diserang oleh sosok tak terlihat dan dibunuh saat penghitung waktu di aplikasi mencapai nol. Pada saat yang sama, Evan mengalami kecelakaan mobil, dan cabang pohon menusuk kursi di mana Courtney seharusnya duduk.

Quinn Harris, seorang perawat yang bekerja di rumah sakit tempat Evan dirawat, awalnya tidak percaya dengan klaim Evan tentang aplikasi supranatural itu. Namun, dia akhirnya mengunduh aplikasi tersebut, dan aplikasi itu mengklaim bahwa Quinn hanya memiliki dua hari lagi untuk hidup. Evan melewatkan operasinya dan diberitahu bahwa dia telah melanggar perjanjian pengguna. Dia mencoba melarikan diri dari rumah sakit tetapi bertemu dengan penampakan Courtney di tangga sebelum akhirnya dibunuh oleh entitas yang sama.

Ketika Quinn mengetahui bahwa Evan telah meninggal, dia memeriksa ponsel Evan di kamar mayat dan menemukan bahwa aplikasi menunjukkan waktu yang sudah habis. Khawatir bahwa dia akan mati keesokan harinya, Quinn menolak pergi bersama keluarganya untuk mengunjungi makam ibunya. Aplikasi kemudian memberitahunya bahwa dia telah melanggar perjanjian pengguna.

Tak lama kemudian, bosnya, Dr. Sullivan, melecehkannya secara seksual dan menggagalkan upayanya untuk melaporkan pelanggaran tersebut kepada atasannya. Ketika Quinn meneliti tentang aplikasi itu, dia menemukan bahwa kematian serupa telah terjadi pada pengguna lain, tetapi publik umumnya menganggapnya sebagai kebohongan. Dia mencoba membeli ponsel baru, tetapi Countdown kembali mengunduh sendiri ke perangkat baru tersebut.

Setelah diserang oleh sosok iblis di tempat parkir toko ponsel, Quinn bertemu dengan seorang pria muda bernama Matt, yang aplikasi Countdown-nya menunjukkan bahwa ia akan mati dalam 18 jam.

Mereka belajar bahwa perjanjian pengguna dilanggar jika pengguna mencoba mengubah takdir mereka: perjalanan Quinn dengan keluarganya dan perjalanan Matt menggunakan kereta, yang mereka batalkan, seharusnya berujung pada kematian mereka sesuai dengan prediksi awal.