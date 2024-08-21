Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Reaksi Tengku Dewi Putri Usai Proses Cerainya Mendadak Dihentikan PA Cibinong

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |22:03 WIB
Reaksi Tengku Dewi Putri Usai Proses Cerainya Mendadak Dihentikan PA Cibinong
Reaksi Tengku Dewi Putri Usai Proses Cerainya Mendadak Dihentikan PA Cibinong (Foto: IG Tengku)
A
A
A

JAKARTA - Tengku Dewi Putri mengaku terkejut setelah mengetahui adanya amar putusan yang menyebut dirinya mencabut gugatan cerai terhadap Andrew Andika melalui e-court di Pengadilan Agama (PA) Cibinong, Bogor, pada 4 Juli 2024.

Setelah mendengar kabar tersebut, Tengku Dewi langsung menghubungi pengacaranya, Minola Sebayang.

"Ada pernyataan (Tengku Dewi-red), dia bilang 'tidak (cabut gugatan) dan mohon perkaranya diteruskan bang'," ucap Minola Sebayang menjelaskan respons kliennya belum lama ini.

Reaksi Tengku Dewi Putri Usai Proses Cerainya Mendadak Dihentikan PA Cibinong
Reaksi Tengku Dewi Putri Usai Proses Cerainya Mendadak Dihentikan PA Cibinong

Tak terima dengan amar putusan itu, pihak Tengku Dewi selaku penggugat pun melayangkan surat protes ke PA Cibinong pada 9 Juli lalu.

Isinya, dia meminta perkara cerai tetap dilanjutkan dan pihak pengadilan mengganti majelis hakim yang memimpin persidangannya itu.

"Kok bisa penggugat tidak mencabut keluar putusan yang menyatakan sudah dicabut. Jadi, kami kasih tahu juga agar mohon perkara itu bisa dilanjutkan karena kami tidak pernah mencabutnya dan mohon juga hakim yang memeriksa itu diganti," tegasnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/18/33/3096629/tengku_dewi_putri-dQ8j_large.jpg
Tengku Dewi dan Andrew Andika Resmi Bercerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/33/3092778/tengku_dewi_putri-1I2Q_large.jpg
Tengku Dewi Putri Kecewa Andrew Andika Bongkar Urusan Ranjang ke Publik: Itu Kan Privasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/33/3092675/fairuz_a_rafiq-eynU_large.jpg
Fairuz A Rafiq Jadi Saksi Sidang Cerai Tengku Dewi Putri dan Andrew Andika, Ungkap Fakta Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/04/33/3092169/tengku_dewi_putri-BUlx_large.jpg
Andrew Andika Ngaku Dapat Nafkah Batin Setahun Sekali, Tengku Dewi Putri: Belaga Amnesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/29/33/3090677/tengku_dewi_putri-rYdV_large.jpg
Move On, Tengku Dewi Putri Ikhlas jika Andrew Andika Miliki Kekasih Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/23/33/3088978/tengku_dewi_putri-37eJ_large.jpg
Tengku Dewi Minta Maaf Usai Pakai Hijab dengan Sanggul Tinggi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement