Reaksi Tengku Dewi Putri Usai Proses Cerainya Mendadak Dihentikan PA Cibinong

JAKARTA - Tengku Dewi Putri mengaku terkejut setelah mengetahui adanya amar putusan yang menyebut dirinya mencabut gugatan cerai terhadap Andrew Andika melalui e-court di Pengadilan Agama (PA) Cibinong, Bogor, pada 4 Juli 2024.

Setelah mendengar kabar tersebut, Tengku Dewi langsung menghubungi pengacaranya, Minola Sebayang.

"Ada pernyataan (Tengku Dewi-red), dia bilang 'tidak (cabut gugatan) dan mohon perkaranya diteruskan bang'," ucap Minola Sebayang menjelaskan respons kliennya belum lama ini.

Tak terima dengan amar putusan itu, pihak Tengku Dewi selaku penggugat pun melayangkan surat protes ke PA Cibinong pada 9 Juli lalu.

Isinya, dia meminta perkara cerai tetap dilanjutkan dan pihak pengadilan mengganti majelis hakim yang memimpin persidangannya itu.

"Kok bisa penggugat tidak mencabut keluar putusan yang menyatakan sudah dicabut. Jadi, kami kasih tahu juga agar mohon perkara itu bisa dilanjutkan karena kami tidak pernah mencabutnya dan mohon juga hakim yang memeriksa itu diganti," tegasnya.