HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rumor Perselingkuhan Azizah Salsha Pengalihan Isu Putusan MK?

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |10:07 WIB
Rumor Perselingkuhan Azizah Salsha Pengalihan Isu Putusan MK?
Rumor Perselingkuhan Azizah Salsha Pengalihan Isu Putusan MK? (Foto: Instagram/azizahsalsha_)
A
A
A

JAKARTA - Media sosial belakangan dihebohkan dengan kabar dugaan perselingkuhan antara Azizah Salsha dengan Salim Nauderer. Nahasnya, Azizah Salsha dikabarkan bukan hanya selingkuh dengan Salim saja, sebab ada beberapa nama pria lain, salah satunya Satria Ananta, yang diisukan sempat memiliki hubungan dengannya.

Kemunculan kabar miring tepat di satu tahun pernikahan Zize dan Arhan, sontak membuat hal itu menjadi trending topik sejak semalam. Selain nama Zize dan Arhan, Rachel Vennya, Salim hingga Fuji pun sempat menjadi trending topik di X.

Akan tetapi, sejumlah netizen di aplikasi X menduga bahwa isu perselingkuhan Zize hanyalah digunakan sebagai pengalihan isu terkait putusan MK. Pasalnya, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan aturan baru terkait Pilkada sehingga Anies Baswedan memiliki harapan untuk maju dalam Pilkada Jakarta.

Rumor Perselingkuhan Azizah Salsha Pengalihan Isu Putusan MK? (Foto: Instagram/azizahsalsha_)

"Isu anaknya Andre Rosiade ini selingkuh dah lama. Kenapa baru diramein sekarang? Andre Rosiade dikorbankan untuk pengalihan isu pembegalan MK? Sampe ada yang posting videonya segala," kata akun @murtadha***.

"Banyak yang berspekulasi kalau berita Arhan ini pengalihan isu... And it makes sense. Kenapa? Rachel Vennya dan bapaknya Zize (aNDRE rosiade) sama-sama pendukung 02. Sekarang kudu 02 (KIM+) lagi bermanuver supaya putusan MK yang memungkinkan Anies jadi Cagub nggak dipake," sambung yogac***.

"Zize itu anak Andre Rosiade (DPR RI/Gerindra). Zize itu satu circle dengan Rachel Vennya dll. Mereka tentunya All In Prabowo kemarin. Apakah ini tugas buzzer/selebgram untuk menutup berita putusan MK? Jam segini banget loh," ucap whotfyou***.

 

Halaman:
1 2
