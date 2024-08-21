Adu Tarif Endorse Rachel Vennya vs Azizah Salsha

JAKARTA - Adu tarif endorse Rachel Vennya vs Azizah Salsha, dua selebgram yang belakangan disebut memiliki hubungan dengan Salim Nauderer. Diketahui, belakangan santer terdengar bahwa hubungan asmara Rachel Vennya dengan Salim Nauderer kandas, meski ibu dua anak itu membantah soal adanya orang ketiga.

Namun selang beberapa jam, muncul kabar yang menyebut bahwa Azizah Salsha diduga berselingkuh dengan Salim. Hal itu memunculkan dugaan bahwa berakhirnya asmara Rachel dan Salim, rupanya lantaran kehadiran sosok orang ketiga.

Soal tarif endorse antara dua selebgram ini, rate card Rachel Vennya sendiri diketahui sempat bocor pada Oktober 2021. Rate card sendiri merupakan daftar tarif endorsement seorang influencer di media sosial.

Adu Tarif Endorse Rachel Vennya vs Azizah Salsha (Foto: X - DOK. Oktober 2021)

Dalam unggahan yang beredar, diketahui honor promosi Rachel mulai dari Rp12 juta untuk konten di Instagram Story hingga Rp150 juta untuk YouTube. Sedangkan untuk konten di IGTV, mantan istri Niko Al Hakim ini memasang tarif Rp100 juta.

Selain Instagram dan YouTube, ibu dua anak ini juga memasang tarif untuk Tiktok yang mencapai Rp60 juta.

Namun, rate card tersebut tampaknya kini sudah memiliki banyak perubahan, termasuk soal nominal harga. Sebab, sudah empat tahun lamanya honor promosi sang selebgram dibagikan di media sosial.

Sementara itu, honor Azizah Salsha sempat dibocorkan oleh TikTok @vaniaranny_ pada 2023. Kala itu, akun tersebut ingin menggunakan jasa istri Pratama Arhan tersebut, meski tak bisa membeberkan secara detail besaran tarif Zize.