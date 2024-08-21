Sebelum Dinikahi Pratama Arhan, Azizah Salsha Sempat Dapat Peringatan Jangan Selingkuh

JAKARTA - Azizah Salsha sempat mendapatkan peringatan 'Jangan Selingkuh', sebelum resmi dinikahi oleh pesepakbola Pratama Arhan. Peringatan tersebut didapatkan oleh perempuan yang akrab disapa Zize ini dari para sahabatnya, saat menggelar bridal shower satu tahun lalu.



Dalam foto yang beredar, Zize tampil mencolok lantaran riasan wajah yang acak-acakan serta warna busana yang dikenakannya berbeda dengan para sahabatnya. Putri Andre Rosiade itu memakai busana berwarna silver sementara para sahabatnya berwarna emas.



Terlihat tulisan "Bride to" pada pakaian yang dikenakan Azizah Salsha.



Menariknya, para sahabat juga memberikan kue bertuliskan 'Azizah jangan selingkuh' yang tampak dipegang oleh Zize. Foto-foto momen sukacita saat bridal shower tersebut saat ini pun masih ada di Instagram Annya Erica dan Fuji.

Sebelum Dinikahi Pratama Arhan, Azizah Salsha Sempat Dapat Peringatan Jangan Selingkuh (Foto: instagram/annyaerica)



Entah pesan 'jangan selingkuh' itu sebagai peringatan atau hanya guyonan belaka dari rekan-rekannya untuk menggoda Zize yang akan segera menikah.



Kala itu, beredarnya foto-foto ini begitu mengejutkan sebab hubungan asmara Arhan dan Zize sebelumnya tidak pernah diungkap ke publik tapi tiba-tiba muncul dugaan bahwa mereka akan menikah.

Kini, Zize mendadak terseret dalam kandasnya hubungan asmara Rachel Vennya dan Salim Nauderer. Hal ini bermula dari komentar Rachel di postingan terbaru Azizah Salsha alias Zize di akun Instagramnya.



Dalam postingan tersebut, Zize tampak membagikan video promosi produk parfum terbaru. Rachel Vennya lalu memberikan respons atas video tersebut dengan meninggalkan komentar berupa emoji ular.



Lalu, Rachel Vennya mendadak mengunggah beberapa foto kenangan kebersamaannya dengan selebgram Azizah Salsha yang merupakan teman dekatnya.



Sebenarnya jika diperhatikan sekilas, tak ada yang aneh dari postingan Rachel. Satu persatu fotonya hanya memperlihatkan kebersamaan dengan wanita yang akrab bersama Zize, layaknya seorang sahabat.