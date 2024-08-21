Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kejantanan Thariq Halilintar Dipertanyakan, Usai Namanya Terseret Dugaan Perselingkuhan Azizah Salsha

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |09:09 WIB
Kejantanan Thariq Halilintar Dipertanyakan, Usai Namanya Terseret Dugaan Perselingkuhan Azizah Salsha
'Kejantanan' Thariq Halilintar Dipertanyakan, Usai Namanya Terseret Dugaan Perselingkuhan Azizah Salsha (Foto: Instagram/thariqhalilintar)
JAKARTA - Sejumlah nama selebgram mendadak terseret kabar dugaan perselingkuhan Azizah Salsha dengan Salim Nauderer. Selain Fuji dan Satria Ananta, nama Thariq Halilintar pun ikut dibawa-bawa dalam kabar miring tersebut.

Berdasarkan percakapan chat WhatsApp yang diunggah akun X @rexthatch, Azizah Salsha diduga pernah main serong dengan gebetan Fuji, yaitu Satria Ananta.

Sedangkan untuk nama Thariq Halilintar ikut terseret karena netizen mengungkapkan bahwa suami Aaliyah Massaid itu memiliki masalah pada kejantanannya.

"Dan yang lucu tuh, Thariq tuh gak bisa berdiri cok," tulis pesan dikutip dari akun X @rexthatch, Rabu (21/8/2024).

Thariq Halilintar
'Kejantanan' Thariq Halilintar Dipertanyakan, Usai Namanya Terseret Dugaan Perselingkuhan Azizah Salsha (Foto: X)


"Jadi kalo dia mau ngaceng tuh harus minum obat. Ini alasan Chika gak betah ama Thariq," tambahnya.

Mengetahui bahwa Thariq disebut-sebut memiliki masalah pada kejantanannya, netizen pun ramai menyerbu kolom komentar adik Atta Halilintar itu. Mereka bahkan ramai mempertanyakan terkait kebenaran kabar tersebut.

Namun, ada banyak pula netizen yang justru malah meledek Thariq Halilintar.

"Ngakak banget Thoriq gak bisa ng*ceng," kata @izz***.

"Jadi nggak bisa naik Riqq??" tanya cuco***.

 

Halaman:
1 2
