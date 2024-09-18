Advertisement
Jessica Felicia Benarkan Perselingkuhan Azizah Salsha dan Salim Nauderer

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |10:05 WIB
A
A
A

JAKARTA - Jessica Felicia, seorang konten kreator telah dilaporkan oleh Azizah Salsha ke polisi terkait kasus pencemaran nama baik. Jessica Felicia dilaporkan terkait dengan pemberitaan perselingkuhan Azizah Salsha dan dengan Salim Nauderer.

Jessica Felicia mendatangi Bareskrim Polri, atas laporan tersebut. Usai pemeriksaan, Jessica Felicia menjelaskan membuat konten berdasarkan pemberitaan yang tengah heboh.

"Saya hanya melakukan pekerjaan saya sebagai content creator ya, saya membuat konten hanya seperti pada umumnya saya seperti membuat konten-konten biasa saja. Konten berita yang sedang viral," kata Jessica Felicia di Bareskrim Polri.

Dalam kesempatan tersebut, Jessica Felicia meyakini jika perselingkuhan antara Salim dan Azizah Salsha benar adanya. Bukti pun telah ia serahkan kepada pihak polisi.

"Kalau dari saya, perselingkuhan itu memang betul adanya. Untuk bukti lanjut sudah saya serahkan, tapi saya mau bilang kalau perselingkuhan Salim dan Zize itu benar adanya,” ungkap Jessica Felicia.

Seperti diketahui, Istri pemain Timnas Indonesia Pratama Arhan, Azizah Salsha melalui kuasa hukumnya melaporkan sejumlah akun media sosial yang menyebarkan hoaks dan fitnah ke Bareskrim Mabes Polri. 

Dalam laporan itu, kuasa hukum Azizah Salsha dari Kantor Hukum VIPOSAN Legal & Consultant diwakili oleh Isnaldi, Egamarthadinata dan M Nur Ichsan meminta pihak kepolisian menindak tegas sejumlah akun penyebar hoaks dan fitnah yang telah merugikan kliennya. 

 

