Heboh Azizah Salsha Selingkuh, Kue Bridal Shower Istri Pratama Arhan Jadi Pertanda

JAKARTA - Kabar perselingkuhan Azizah Salsha (Zize) tampaknya sudah diwanti-wanti para sahabat, setahun silam. Kala itu, Zize menggelar bridal shower sehari jelang pernikahannya dengan pesepak bola Pratama Arhan, pada 20 Agustus 2023.

Dalam momen tersebut, sahabat sang selebgram memberikan sebuah kue dengan tulisan berbunyi: Azizah Jangan Selingkuh, untuk istri Pratama Arhan itu. Sebuah pesan yang akhirnya bisa dimengerti setelah kabar perselingkuhan selebgram 20 tahun itu mencuat.

Unggahan setahun silam itu kemudian ramai lagi dikomentari warganet. “Oh, sudah tabiat rupanya, “ kata akun @fadhilah*****. “Temannya sudah tahu, kalau Azizah doyan selingkuh ternyata,” kata @nisa****.

Akun @akuu***** menambahkan, “Sepertinya memang sudah lama (suka selingkuh) tapi baru sekarang terbongkar. Kok enggak bersyukur banget jadi orang. Jadi kelihatan murah kan.”

Perselingkuhan Azizah Salsha dan Salim Nauderer dibongkar oleh Rachel Vennya lewat Instagram, pada 20 Agustus 2024. Dia mengaku, mengetahui perselingkuhan mantan kekasihnya dengan Zize justru dari Pratama Arhan.

“Aku tuh tahu (perselingkuhan mereka) karena dikasih tahu sama lakinya. Si Arhan menghubungi aku semalam,” ujar Rachel dalam chat Instagram yang tersebar di platform X, pada Selasa (20/8/2024) malam.

Pratama Arhan sebagai sosok yang membocorkan perselingkuhan istrinya sendiri memang belum merilis pernyataan resmi. Namun di tengah kisruh itu, dia terlihat membagikan foto pernikahannya dengan Azizah Salsha.

Tak ada caption panjang dalam unggahan itu. Dia hanya membagikan dua emoji dalam unggahan itu. Pertama, emoji dua tangan dirapatkan yang bermakna terima kasih. Kedua, emoji wajah tersenyum dengan halo yang diartikan rasa syukur.