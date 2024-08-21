Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Heboh Azizah Salsha Selingkuh, Kue Bridal Shower Istri Pratama Arhan Jadi Pertanda

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |08:45 WIB
Heboh Azizah Salsha Selingkuh, Kue <i>Bridal Shower</i> Istri Pratama Arhan Jadi Pertanda
Heboh Azizah Salsha Selingkuh Kue Bridal Shower Istri Pratama Arhan Jadi Pertanda. (Foto: Instagram/@azizahsalsha_)
A
A
A

JAKARTA - Kabar perselingkuhan Azizah Salsha (Zize) tampaknya sudah diwanti-wanti para sahabat, setahun silam. Kala itu, Zize menggelar bridal shower sehari jelang pernikahannya dengan pesepak bola Pratama Arhan, pada 20 Agustus 2023. 

Dalam momen tersebut, sahabat sang selebgram memberikan sebuah kue dengan tulisan berbunyi: Azizah Jangan Selingkuh, untuk istri Pratama Arhan itu. Sebuah pesan yang akhirnya bisa dimengerti setelah kabar perselingkuhan selebgram 20 tahun itu mencuat.

Unggahan setahun silam itu kemudian ramai lagi dikomentari warganet. “Oh, sudah tabiat rupanya, “ kata akun @fadhilah*****. “Temannya sudah tahu, kalau Azizah doyan selingkuh ternyata,” kata @nisa****. 

Akun @akuu***** menambahkan, “Sepertinya memang sudah lama (suka selingkuh) tapi baru sekarang terbongkar. Kok enggak bersyukur banget jadi orang. Jadi kelihatan murah kan.”

Perselingkuhan Azizah Salsha dan Salim Nauderer dibongkar oleh Rachel Vennya lewat Instagram, pada 20 Agustus 2024. Dia mengaku, mengetahui perselingkuhan mantan kekasihnya dengan Zize justru dari Pratama Arhan. 

“Aku tuh tahu (perselingkuhan mereka) karena dikasih tahu sama lakinya. Si Arhan menghubungi aku semalam,” ujar Rachel dalam chat Instagram yang tersebar di platform X, pada Selasa (20/8/2024) malam. 

Heboh Azizah Salsha Selingkuh, Kue Bridal Shower Istri Pratama Arhan Jadi Pertanda. (Foto: Instagram/@annyaerica)
Heboh Azizah Salsha Selingkuh, Kue Bridal Shower Istri Pratama Arhan Jadi Pertanda. (Foto: Instagram/@annyaerica)

Pratama Arhan sebagai sosok yang membocorkan perselingkuhan istrinya sendiri memang belum merilis pernyataan resmi. Namun di tengah kisruh itu, dia terlihat membagikan foto pernikahannya dengan Azizah Salsha. 

Tak ada caption panjang dalam unggahan itu. Dia hanya membagikan dua emoji dalam unggahan itu. Pertama, emoji dua tangan dirapatkan yang bermakna terima kasih. Kedua, emoji wajah tersenyum dengan halo yang diartikan rasa syukur.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/33/3067971/azizah_salsha-jtrZ_large.jpg
Rumah Tangga Azizah Salsha Tak Terusik dengan Rumor Perselingkuhan Meski Akui Alami Kerugian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/33/3067509/azizah_salsha-7ljZ_large.JPG
Diisukan Selingkuh, Azizah Salsha Pastikan Rumah Tangganya dengan Pratama Arhan Tak Terusik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/33/3067502/azizah_salsha-vD0w_large.JPG
Azizah Salsha Maafkan Dua Terlapor Dugaan Pencemaran Nama Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/18/33/3064306/azizah_salsha-O62N_large.jpg
Jessica Felicia Benarkan Perselingkuhan Azizah Salsha dan Salim Nauderer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/15/33/3063219/pratama_arhan_dan_azizah_salsha-kDFP_large.jpg
Netizen Girang Lihat Pratama Arhan Bagikan Foto Bareng Azizah Salsha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/33/3061380/lesti_kejora_dan_azizah_salsha-RaN5_large.jpg
Foto Kebersamaan Lesti Kejora dan Azizah Salsha saat Nonton Timnas Indonesia Jadi Sorotan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement