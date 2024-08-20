Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rachel Vennya Tahu Dugaan Perselingkuhan Salim Nauderer dan Azizah Salsha dari Pratama Arhan

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 20 Agustus 2024 |21:22 WIB
Rachel Vennya Tahu Dugaan Perselingkuhan Salim Nauderer dan Azizah Salsha dari Pratama Arhan
Rachel Vennya Tahu Dugaan Perselingkuhan Salim Nauderer dan Azizah Salsha dari Pratama Arhan (Foto: Instagram/rachelvennya)
A
A
A

JAKARTA - Rachel Vennya diduga membocorkan perselingkuhan yang dilakukan oleh kekasihnya, Salim Nauderer. Menariknya, sang mantan kekasih diduga selingkuh dengan salah satu teman dekatnya, yakni Azizah Salsha alias Zize.

Hal tersebut terungkap usai salah satu netizen di X membagikan tangkapan layar saat Rachel sedang berbincang dengan rekannya.

Mengejutkannya lagi, ibu dua anak itu mengaku tahu tentang hal tersebut dari Pratama Arhan yang merupakan suami sah dari Zize. Dalam tulisannya, mantan istri Niko Al Hakim ini mengaku ditelepon oleh Arhan terkait dugaan perselingkuhan tersebut.

Rachel Vennya
Rachel Vennya Tahu Dugaan Perselingkuhan Salim Nauderer dan Azizah Salsha dari Pratama Arhan (Foto: X)

"Mana pada ngira trik marketing jualan parfume pula. Peluk dari jauh," ujar rekan Rachel.

"Haha aku tuh dikasih tau sama lakinya. Si Arhan nelfonin aku semalam. Mana mungkin aku jualan pake gimmick gini," kata Rachel.

"DEMI ALLAH DIA DULUAN YANG TAU!? Kasian banget Arhan," lanjut rekan Rachel.

Saat ini, akun Instagram Zize mulai dibanjiri komentar dari netizen. Banyak yang meminta klarifikasi dari bridesmaid Aaliyah Massaid itu terkait kabar yang menyudutkan dirinya.

Namun, ada pula yang masih menduga jika gosip miring itu dibuat lantaran promosi merek parfum.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/612/3069054/rachel_vennya-C6fZ_large.jpg
3 Momen Perayaan Ulang Tahun Rachel Vennya, Elegan dan Memukau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/33/3067323/rachel_vennya-XwH2_large.jpg
Rachel Vennya Rayakan Ulang Tahun Meriah dengan Sahabat Tanpa Salim Nauderer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/33/3059552/rachel_vennya-EH2T_large.jpg
Rachel Vennya Tidak akan Diperiksa Polisi Terkait Kasus Berita Hoaks dan Fitnah Azizah Salsha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/01/33/3057247/rachel_vennya-aOHc_large.jpg
Rasakan Beratnya Sandang Status Janda, Rachel Vennya: Aku Berusaha Banget Ubah Stigma
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/23/612/3053472/rachel_vennya-HuwJ_large.jpg
Tampilan Rachel Vennya Tenteng Tas Rp72 Juta, Buat Netizen Terpana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/26/612/3054625/rachel_vennya-izuk_large.jpg
3 Potret Rachel Vennya dengan Rok Mini, Makin Cantik usai Menjomblo
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement