Fairuz A Rafiq Ungkap Dukungan Raffi Ahmad untuk Kesembuhan Sonny Septian

JAKARTA - Fairuz A Rafiq masih menjaga suaminya, Sonny Septian, usai mengalami penyempitan pembuluh darah hingga harus dirawat selama 24 hari di rumah sakit. Namun, kini Sonny sudah diperbolehkan pulang karena kondisinya kian membaik.

Meski begitu, sang aktor belum bisa beraktivitas seperti sedia kala. Dia juga diwajibkan menjalani fisioterapi selama enam bulan ke depan.

"Kalau sekarang dia sudah bisa jalan sendiri. Memang kondisinya sudah jauh lebih enak, meskipun harus tetap melakukan fisioterapi enam bulan ke depan," kata Fairuz A Rafiq di Tendean, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Sonny Septian dan Fairuz Arafiq

Kondisi Sonny Septian pun sempat menyita perhatian banyak pihak terutama dari rekan artis lainnya. Sang istri, Fairuz A Rafiq menyebut Sonny Septian dapat banyak dukungan dari mereka termasuk Raffi Ahmad.

"Masya Allah tabarakallah, dukungannya sampai ada yang datang berkali-kali. Di rumah pun masih didatangkan," kata dia.

"Terus ketemu sama Raffi Ahmad, katanya Raffi mau datang ke rumah. Datang langsung lihat Sonny, kasih semangat," tambahnya.