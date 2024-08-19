Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

5 Rekomendasi Drama Thailand Benci Jadi Cinta

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |23:45 WIB
5 Rekomendasi Drama Thailand Benci Jadi Cinta (Foto: IMDb)
JAKARTA - Thailand tak hanya dikenal dengan tayangan bergenre horor yang mampu membuat bulu kuduk berdiri. Drama percintaan mereka juga kerap mencuri perhatian lantaran sukses membuat baper.

Salah satu drama percintaan Thailand yang sayang untuk dilewatkan adalah yang mengangkat tentang kisah benci jadi cinta. Alur cerita menarik dan didukung penampilan aktor dengan paras menawan, tentu membuat drama benci jadi cinta menjadi lebih asyik untuk ditonton.

Rekomendasi Drama Thailand Benci Jadi Cinta.

1. My Husband in Law

'My Husband in Law' menceritakan seorang perempuan bernama Muey yang sudah cukup lama menyimpan perasaan pada Thian. Perasaan tersebut kian dalam, mengingat Muey sudah 7 tahun memendamnya.

Sayangnya, sosok Thian merupakan pria playboy yang menganggap Muey wanita yang tak sesuai dengan keinginannya. Sampai akhirnya, ada sebuah kejadian yang membuat Thian harus menikah dengan Muey.

2. The Prince Who Turns Into A Frog

Serial 26 episode berjudul 'The Prince Who Turns Into A Frog' menceritakan tentang Lookpat yang berjuang untuk bisnis resortnya. Sayangnya, resort tersebut telah digadaikan pada pengusaha bernama Kin yang dikenal berhati dingin.

Suatu saat, Kin pun mengalami kecelakaan dan kehilangan ingatannya. Hal itu membuat Lookpat merawatnya dan benih-benih cinta pun muncul.

3. Prom Pissawat

Serial 'Prom Pissawat' yang tayang sebanyak 16 episode di 2020, menceritakan tentang Plapol yang pergi ke Thailand usai bertengkar dengan ibu tirinya. Saat berada di bar, dia pun bertemu dengan seorang perempuan bernama Pantawan.

Pertemuan tersebut membuat Plapol dan Pantawan menjadi dekat. Namun, kedekatan mereka membuat keduanya kerap bertengkar meski dalam hati saling memiliki perasaan suka satu sama lain.

 

Halaman:
1 2
