FILM Thailand terbaru yang tayang di 2021 sangat beragam. Cerita filmnya seru, kocak dan menegangkan!

Di 2021 ini Thailand diketahui memiliki sejumlah film terbaru yang tentu harus Anda saksikan. Bukan hanya bergenre horor dan drama, tetapi juga thriller yang sayang untuk dilewatkan begitu saja.

Berikut 4 film Thailand terbaru yang tayang di 2021 dan tak boleh ketinggalan untuk ditonton:

1. One for the Road

Rilis pada 28 Januari 2021, One for the Road berkisah tentang seorang bernama Boss yang merupakan bartender club kelas atas di New York. Suatu ketika dirinya mendapat telepon dari rekannya di Bangkok, Aood, dan memintanya untuk pulang, lantaran temannya mengidap kanker stadium akhir.

Sekembalinya ke Thailand, Boss menemani Aood untuk menyusuri setiap jalan yang penuh dengan kenangan masa lalu. Termasuk ikut menemani Aood mengembalikan barang ke mantannya, serta mendapatkan hadiah dari sang sahabat yang kemungkinan akan membuat hubungan persaudaraan mereka rusak.

2. Bookworm Beauty

Menceritakan tentang kisah gadis pemalu dan kurang percaya diri bernama An yang disebut sebagai 'kutu buku'. Film ini diketahui rilis pada 18 Februari 2021 lalu.

Disekolahnya, terdapat persaingan antara klub akademik dan klub kecantikan. Saat sekolah mengadakan kontes Miss Idol, kedua kubu ini tampak bersaing untuk menjadi pemenang.

An yang masuk dalam klub akademik ditunjuk untuk mewakili klub akademik dalam Miss Idol. Namun, lantaran An kurang percaya diri, para teman-temannya membantu agar gadis itu bisa meningkatkan rasa percaya dirinya.

3. Haunted Tales Dibintangi Mark Prin, Pae Arak dan Prang Kannarun, film Haunted Tales diketahui tayang mulai 11 Maret 2021. Film tersebut diketahui merupakan kumpulan dari tiga film pendek bergenre horor. Dalam judul pertama, Haunted Car, Pae Arak dan Soraphong Chatri akan beradu akting bersama. Sementara dalam judul kedua, The Book of Truth, Mark Prin akan menjadi seorang novelis thriller. Dan pada judul ketiga yakni Go Pop To Born (reborn), aktris Prang Kan Naran akan berperan sebagai wanita misterius. 4. My Boss is a Serial Killer Bergenre thriller komedi, film ini diketahui rilis pada 1 April 2021. Diperankan oleh Kong Saharat Sangkapricha, Mook Mookda Narinrak, Ice Preechaya Pongthananikorn, Phuak Pongsatorn Jongwilas, dan Oat Pramote Pathan film ini menceritakan tentang karyawan di sebuah kantor pemadam kebakaran. Para karyawan akhirnya mengetahui bahwa bos mereka memiliki masa lalu kelam, yakni pembunuh berantai. Hal tersebut membuat karyawan panik hingga suasana kantor berubah menjadi lucu serta menegangkan.