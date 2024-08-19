Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

5 Film Thailand yang Tak Boleh Ditonton Anak di Bawah Umur

Almas Zhafrina Avrilia , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |08:53 WIB
5 Film Thailand yang Tak Boleh Ditonton Anak di Bawah Umur
5 Film Thailand yang Tak Boleh Ditonton Anak di Bawah Umur (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Film Thailand yang tak boleh ditonton anak di bawah umur. Alasannya, karena film-film tersebut mengandung adegan kekerasan atau bernuansa sensual yang memang tidak diperuntukkan bagi anak-anak. 

5 Film Thailand Ini Tak Boleh Ditonton Anak di Bawah Umur.

1. Insect in the Backyard

Insect in The Backyard
5 Film Thailand yang Tak Boleh Ditonton Anak di Bawah Umur, Foto: Insect in The Backyard

Film karya Tanwarin Sukkhapisit yang dirilis pada 2010 ini terbilang kontroversial di Thailand. Pasalnya, film ini mengangkat isu tentang seksualitas dan prostitusi yang terjadi di Negeri Gajah Putih tersebut.

Film ini menuturkan kehidupan Jhony dan Jennifer, dua remaja yang tidak memiliki orangtua dan dibesarkan oleh kakak perempuan mereka, Tanya. Film ini memperlihatkan masalah percintaan kedua anak tersebut.

2. Mae Bia

Mae Bia
Mae Bia

Film bergenre horor ini dirilis pada 2001 dengan Napakpapha Nakprasitte dan Akara Amarttayakul sebagai pemeran utamanya. Film ini bercerita tentang Chanachol yang kembali ke kampung halamannya dan bertemu  Mekhala yang bekerja sebagai tour guide

Chanachol kemudian jatuh cinta pada Mekhala, tanpa tahu perempuan itu punya hubungan misterius dengan ular kobra. Alasan kenapa film ini tidak cocok ditonton anak-anak karena di dalamnya mengandung banyak adegan ranjang yang dilakoni Mekhala dan Chanachol 

 

Halaman:
1 2 3
Halaman:
1 2 3
